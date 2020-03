ماذا قال روجاني بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا؟ (شاهد)

قال دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، إنه على ما يرام وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ناديه إصابته بفيروس كورونا.

وروجاني هو أول لاعب في الدوري الإيطالي يصاب بالفيروس.

ويوفنتوس واحد من أكبر أندية أوروبا، ويلعب له النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الموجود حاليا في ماديرا مسقط رأسه.

وقال روجاني عبر تويتر: ”لقد قرأتم الأخبار. لذا أريد أن أطمئن كل من يشعر بالقلق علي. أنا على ما يرام.“

وأضاف: ”أطالب الجميع باحترام القواعد لأن هذا الفيروس لا يميز. دعونا نفعل ذلك من أجل صالحنا وصالح من نحب وصالح من حولنا.“

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020