يوفنتوس يسعى للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام لدعم كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع هاري كين، قائد وهداف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس يراقبون عن قرب موقف هاري كين في توتنهام، خاصة وأن هناك تقارير أشارت إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن السبيرز لخوض تحد جديد مع بداية الموسم المقبل، خاصة مع ابتعاد توتنهام عن المنافسة على الألقاب المحلية، والشكوك المحيطة بقدرة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة يوفنتوس تريد ضم مهاجم مميز إلى صفوف البيانكونيري، كي يلعب كرأس حربة صريح إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى اليوفي من ريال مدريد الإسباني مطلع الموسم الماضي.

وتابعت: ”يرى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو بارتيتشي أن هاري كين سيكون المهاجم الأمثل في صفوف البيانكونيري، في ظل القدرات الفنية والبدنية والتهديفية الهائلة التي يملكها اللاعب، وكونه سيكون مفيدا للفريق خلال السنوات المقبلة، لأنه لا يزال في السادسة والعشرين من عمره“.

وابتعد هاري كين عن الملاعب خلال الشهرين الأخيرين، في ظل الإصابة التي تعرض لها وحرمته من المشاركات مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي، حيث أجرى جراحة لعلاج تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، ومن المتوقع عودته مطلع الشهر المقبل.

وشارك هاري كين في 25 مباراة هذا الموسم، وأحرز 17 هدفا وصنع هدفين.

وينتهي عقد كين مع توتنهام في صيف 2024، وتبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويراقب يوفنتوس -أيضا- 3 مهاجمين آخرين، هم: الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان المعار حالياً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرازيلي غابرييل خيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتيمو فيرنر، لاعب لايبزيغ الألماني.