عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: مجد أتلتيكو ونهاية ”اللعنة“ لباريس سان جيرمان وحجر يوفنتوس

شكل فيروس كورونا ومواصلته التأثير على سير الأنشطة الرياضية في أوروبا وخصوصا لقاءات كرة القدم، وإقصاء حامل اللقب ليفربول أمام أتلتيكو مدريد وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أبرز العناوين في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمباريات الدوري السعودي للمحترفين وكرة القدم الإماراتية وإصابة لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا وإياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال ومستقبل الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول في انفيلد والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب وكتبت: ”بطولي“.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان على حساب دورتموند وكتبت: ”باريس سان جيرمان ينهي لعنته“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الرياضة الأوروبية والإسبانية وكتبت: ”لا كأس ملك ولا دوري إسبانيا ولا دوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب ليفربول وتأهل باريس سان جيرمان على حساب بروسيا دورتموند.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد وكتبت: ”بوكيتينو يهدد عرش زيدان في ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إقصاء ليفربول حامل اللقب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد في لقاء مجنون وكتبت: ”الجنون“.

كما تحدثت عن تأهل باريس سان جيرمان لربع النهائي على حساب بروسيا دورتموند الألماني وكتبت: نيمار وبيرنات ينهيان لعنة باريس سان جيرمان مع ربع النهائي“.

كما اهتمت بإصابة لاعب يوفنتوس روجاني بفيروس كورونا.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصائه حامل اللقب ليفربول وكتبت: ”المجد لأتلتيكو في أنفيلد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه بروسيا دورتموند الألماني في دور 16 وكتبت: ”كل ذلك معا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة لاعب يوفنتوس روجاني بفيروس كورونا وكتبت: ”روجاني يصاب بالفيروس، يوفنتوس في العزل الصحي“.

كما تحدثت عن مشكلة فيروس كورونا في إيطاليا وعلاقتها بمباريات كرة القدم الأوروبية وكتبت: ”إيطاليا تغلق كل شيء، الأوروبيون في حالة من الفوضى“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا وكتبت: ”إنتر ميلان ويوفنتوس في العزل الصحي: ”روجاني اختبار إيجابي لفيروس كورونا“.

كما تحدثت عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وكتبت: ”رونالدو: لن أعود“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكتبت عن فوز النصر: ”جوليانو يعود بالنصر“.

وعن تعادل الهلال: ”ضمك يعطل الهلال“، و ”التعاون الفوز الأول“ و ”الوحدة عميد الديربي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباقات الإبل وكتبت: ”بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان، الظبي ومهدي يكسبان رموز المفتوح للحقايق“.

كما تحدثت عن كأس رئيس الدولة وكتبت: ”الزعيم يخطو نحو الثامنة بأسلوب سانتانا، وفارس الأشواط الإضافية“.

كما تحدثت عن كرة الإمارات وكتبت: ”كرة الإمارات تدشن عهد راشد بن حميد“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وتفوق لايبزيغ على توتنهام وكتبت: ”ناجلسمان ومورينيو: الشاب يحقق الإنجاز والمخضرم يودع التاريخ“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على وجود 4 فرق مغربية في نصف نهائي المسابقات الأفريقية للأندية وكتبت: ”أفريقيا تحث السيطرة بالأرقام وليس بالأوهام“.

كما تحدثت عن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال بين الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري وكتبت: ”الفوز على الدراويش حلاوة العيش“.

كما اهتمت بالمنتخب المغربي وكتبت: ”وحيد بخارطة الطريق يبحث عن البريق“.