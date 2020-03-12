إنتر ميلان يفرض العزل الصحي على الجهاز الفني واللاعبين بعد إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي حالة الطوارئ، بعد تأكد إصابة مدافع نادي يوفنتوس دانييل روجاني بفيروس ”كورونا“ المطور.

وكان نادي يوفنتوس أشار في بيان رسمي مساء الأربعاء إلى أن الفحوص الطبية أثبتت إيجابيته لفيروس كورونا، إلا أن أعراض المرض لم تظهر عليه حتى الآن.

كان روجاني على مقاعد البدلاء خلال مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في مدينة تورينو، في إطار مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو.

وقررت إدارة إنتر ميلان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فرض العزل الصحي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، وإجراء جميع الفحوص الطبية لهم، في ظل إصابة روجاني لاعب بوفنتوس بفيروس كورونا.

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يعلن نادي إنتر ميلان، أنه في أعقاب إصابة لاعب يوفنتوس روجاني بفيروس كورونا، فإنه تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر، واتخاذ جميع الإجراءات الطبية الضرورية للحفاظ على صحة اللاعبين والجهاز الفني، وعزلهم صحيا“.

وتسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المطور في تعليق جميع الفعاليات الرياضية في إيطاليا إلى يوم الثالث من أبريل المقبل، وسط احتمالات لإلغاء الموسم الكروي، حال تدهور الأوضاع الصحية في البلاد.

وقررت الحكومة الإيطالية فرض العزل الصحي الشامل على شمال البلاد، مع تقييد حركة التنقلات.