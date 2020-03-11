تقارير.. اليويفا يدرس تأجيل يورو 2020 مدة عام

أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يدرس تأجيل يورو 2020 للعام المقبل بعد تفشي فيروس كورونا في معظم دول أوروبا التي تضغط من أجل التأجيل.

وذكرت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضغط على اليويفا من أجل تأجيل البطولة لمدة عام رغم إصرار الاتحاد القاري على إقامة البطولة في موعدها.

ولم يعلن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا بعد نية الاتحاد تأجيل البطولة المقررة بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز المقبلين.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن (اليويفا) واثق من أن البطولة ستقام في موعدها وليس لديه خطط لتغييرها في هذه المرحلة.

وقد تم بالفعل تشكيل فريق عمل، حيث يناقش الأعضاء إمكانية نقل بعض المباريات التي ستقام في مناطق كثيرة الخطورة إلى بلاد ينتشر فيها كورونا بشكل أقل.

وعلى الرغم من مزاعم التأجيل، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء: ”لم نتلق طلبًا واحدًا من الاتحادات الوطنية لتأجيل البطولة“.

من المقرر إقامة يورو 2020 في 12 دولة مختلفة للاحتفال بالذكرى الستين للبطولة.

وستستضيف إيطاليا أكثر دول أوروبا تضررا بفيروس كورونا بعض المباريات في روما، ولكن في الوقت الحالي، البلاد في حالة إغلاق تام بعد أن تأثرت بشدة بالفيروس.

وقررت إيطاليا حظر كافة الأنشطة الجماهيرية والعامة والتجمعات مثل دور السينما وصالات اللياقة البدنية والحانات والجنازات وحفلات الزفاف وكذلك كافة المنافسات الرياضية بما في ذلك مباريات الدوري الإيطالي.

ويفكر العديد من بلدان أوروبا في تنفيذ ما قالت به إيطاليا بالفعل في حال استمرت حالات الإصابة والوفاة بين مواطنيها.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي سيفكر بالفعل في التأجيل في حال زادت معدلات الإصابة بالمرض والوفيات في أنحاء القارة تحت ضغط الاتحادات المحلية.

وتأثر دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بانتشار الفيروس حيث ستقام مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في ألمانيا بدون جمهور وكذلك مباراة الليلة بين باريس سان جيرمان وبروسيا دوتموند في باريس.

كما ستقام مباراة مانشستر يونايتد مع لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي بدون جماهير وكذلك سباقات بطولات العالم لفورمولا 1 للسيارات.