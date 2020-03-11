سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يحيي ذكرى ضحايا مدريد.. وسيميدو في الغابة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
كاسياس يحيي ذكرى ضحايا مدريد
نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لشموع كإحياء لذكرى ضحايا تفجيرات مدريد عام 2004، وعلق الحارس قائلا: 16 عاما.
نيلسون سيميدو في الغابة
نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل إحدى الغابات، وعلق اللاعب: الغابة الحضرية.
زاباكوستا يطالب المواطنين بالتزام المنزل
نشر الإيطالي دافيد زاباكوستا لاعب نادي روما صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد الأطباء، وعلق اللاعب قائلا: أنا قلق، حياة أحبائك على المحك، حياة أحبائي وأجدادي وعائلتي وحفيدتي، نحن نبقى في المنزل ليست لعبة، إنها حياتنا. من يستطيع البقاء في المنزل، الوضع يزداد خطورة، ونتجنب الأماكن المزدحمة، لأنه إذا كنا متحدين، فنحن أقوى.
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Inutile girarci intorno: sono preoccupato! C’è in ballo la vita dei vostri cari. La vita dei miei cari, dei miei nonni, la mia famiglia, la mia nipotina. #RESTIAMOACASA non è un gioco, è la nostra vita. Chi può, stia a casa. La situazione è sempre più seria. Quasi surreale. Regioni chiuse, città in quarantena. #RESTIAMOACASA Per tornare a fare quello che abbiamo sempre amato: uscire, divertirci, frequentare amici e parenti, sorridere tutti insieme. #RESTIAMOACASA Per aiutare e rispettare tutti coloro che stanno lavorando no stop negli ospedali per cercare di salvare più vite possibili. Un pensiero a chi ha strutture aperte al pubblico e sta passando questo momento così difficile e delicato. E a tutte le persone che stanno combattendo il virus negli ospedali: forza! #RESTIAMOACASA Usciamo solo se è necessario, evitiamo luoghi affollati. Perché se stiamo uniti siamo più forti! ???????? #IORESTOACASA
مارتين برايثوايت يحقق حلم نجله
نشر مارتين برايثويت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ تعود إلى عام 2018 لنجله وهو يرتدي قميص نادي برشلونة قبل انطلاق والده للنادي الكتالوني، وصورة لنجله الآن وهو ينظر إلى والده بقميص نادي برشلونة، وعلق اللاعب: الإيمان يحرك الجبال من خلال عيون الطفل.
Faith moves mountains. Through the eyes of a child ????????????❤
February, 2020 ▶️ July, 2018. pic.twitter.com/smdEqVhsm4
— Martin Braithwaite (@MartinBraith) March 11, 2020
راشفورد يوجه رسائل لجماهير مانشستر يونايتد
حرص ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه عقب قرار الاتحاد الإنجليزي بمنع دخول الجماهير خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: كرة القدم هي المشجعون، لكن سلامة وراحة جماهيرنا يجب أن تأتي أولاً، بدونك نحن لسنا شيئًا، إذا لم تكن على ما يرام فاتصل بالرقم 111 للحصول على المشورة.
Football is the fans…period. But the safety and well-being of our fans has to come first. Without you, we’re nothing. If you’re not feeling well, call 111 for advice ❤️
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 11, 2020
كيلي والكر يدعم مالك نوتنغهام
نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير ناديه، وعلق اللاعب قائلا: كلاعب تريد دائماً أن تمضي فيه الألعاب، ولكن في هذه الحالة يجب وضع صحة وسلامة المشجعين أولاً كما لو كنتم يا شباب لن تكون لدينا اللعبة الجميلة، متمنيا للسيد ماريناكيس الشفاء العاجل.
As a player you always want games to go ahead, but in this case the health and safety of the fans has to be put first as without you guys, we wouldn’t have the beautiful game! Wishing Mr Marinakis a speedy recovery! pic.twitter.com/c2PIhDMSU1
— Kyle Walker (@kylewalker2) March 11, 2020
أوديون إيغالو يشكر خوان ماتا
نشر أوديون إيغالو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله خوان ماتا من مباراة ديربي مانشستر الماضية، وعلق إيغالو: تجد لك قائدا يحببك في الطريق، خوان ماتا يحبني.
Find you a Boss that loves you the way @juanmata8 loves me ???????????????? pic.twitter.com/Lyc6xGL842
— Odion Jude Ighalo (@ighalojude) March 11, 2020
مارك بارترا بين الأفضل في الدوري الألماني
نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني تقريرا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ حول اختيار أحد أهدافه ضمن الأفضل في تاريخ الدوري الألماني، عندما كان لاعبا بصفوف نادي بروسيا دورتموند، وعلق بارترا قائلا: يا لها من ذاكرة جميلة، من لا ينسى، شكرا.
Que bonito recuerdo! De esos que no se olvidan! Os lo habéis currado! Gracias @Bundesliga_ES ????????????https://t.co/tMZ3gCeyen
— Marc Bartra (@MarcBartra) March 11, 2020
تريسي في طريق العودة
نشر تريسي جون جيولس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، وعلق اللاعب: الطريق إلى التشافي.
Road to recovery ! pic.twitter.com/ljURRGID2I
— Tyreece9 (@tyreecejj9) March 11, 2020
محمد عواد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق الحارس: كل عام وأنتِ بخير يا حبيبتي إن شاء الله تكون سنة سعيدة يا دكتورة حنين.
Happy birthday ya habibi isa takon sana sa3eed ya Doctor haneen ????????❤️???? pic.twitter.com/m3JcTurM5d
— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 11, 2020