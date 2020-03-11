سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يحيي ذكرى ضحايا مدريد.. وسيميدو في الغابة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كاسياس يحيي ذكرى ضحايا مدريد

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لشموع كإحياء لذكرى ضحايا تفجيرات مدريد عام 2004، وعلق الحارس قائلا: 16 عاما.

نيلسون سيميدو في الغابة

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل إحدى الغابات، وعلق اللاعب: الغابة الحضرية.

زاباكوستا يطالب المواطنين بالتزام المنزل

نشر الإيطالي دافيد زاباكوستا لاعب نادي روما صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد الأطباء، وعلق اللاعب قائلا: أنا قلق، حياة أحبائك على المحك، حياة أحبائي وأجدادي وعائلتي وحفيدتي، نحن نبقى في المنزل ليست لعبة، إنها حياتنا. من يستطيع البقاء في المنزل، الوضع يزداد خطورة، ونتجنب الأماكن المزدحمة، لأنه إذا كنا متحدين، فنحن أقوى.

مارتين برايثوايت يحقق حلم نجله

نشر مارتين برايثويت لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ تعود إلى عام 2018 لنجله وهو يرتدي قميص نادي برشلونة قبل انطلاق والده للنادي الكتالوني، وصورة لنجله الآن وهو ينظر إلى والده بقميص نادي برشلونة، وعلق اللاعب: الإيمان يحرك الجبال من خلال عيون الطفل.

Faith moves mountains. Through the eyes of a child ????????????❤⁣

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February, 2020 ▶️ July, 2018. pic.twitter.com/smdEqVhsm4 — Martin Braithwaite (@MartinBraith) March 11, 2020

راشفورد يوجه رسائل لجماهير مانشستر يونايتد

حرص ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه عقب قرار الاتحاد الإنجليزي بمنع دخول الجماهير خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: كرة القدم هي المشجعون، لكن سلامة وراحة جماهيرنا يجب أن تأتي أولاً، بدونك نحن لسنا شيئًا، إذا لم تكن على ما يرام فاتصل بالرقم 111 للحصول على المشورة.

Football is the fans…period. But the safety and well-being of our fans has to come first. Without you, we’re nothing. If you’re not feeling well, call 111 for advice ❤️ — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 11, 2020

كيلي والكر يدعم مالك نوتنغهام

نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير ناديه، وعلق اللاعب قائلا: كلاعب تريد دائماً أن تمضي فيه الألعاب، ولكن في هذه الحالة يجب وضع صحة وسلامة المشجعين أولاً كما لو كنتم يا شباب لن تكون لدينا اللعبة الجميلة، متمنيا للسيد ماريناكيس الشفاء العاجل.

As a player you always want games to go ahead, but in this case the health and safety of the fans has to be put first as without you guys, we wouldn’t have the beautiful game! Wishing Mr Marinakis a speedy recovery! pic.twitter.com/c2PIhDMSU1 — Kyle Walker (@kylewalker2) March 11, 2020

أوديون إيغالو يشكر خوان ماتا

نشر أوديون إيغالو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله خوان ماتا من مباراة ديربي مانشستر الماضية، وعلق إيغالو: تجد لك قائدا يحببك في الطريق، خوان ماتا يحبني.

Find you a Boss that loves you the way @juanmata8 loves me ???????????????? pic.twitter.com/Lyc6xGL842 — Odion Jude Ighalo (@ighalojude) March 11, 2020

مارك بارترا بين الأفضل في الدوري الألماني

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني تقريرا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ حول اختيار أحد أهدافه ضمن الأفضل في تاريخ الدوري الألماني، عندما كان لاعبا بصفوف نادي بروسيا دورتموند، وعلق بارترا قائلا: يا لها من ذاكرة جميلة، من لا ينسى، شكرا.

Que bonito recuerdo! De esos que no se olvidan! Os lo habéis currado! Gracias @Bundesliga_ES ????????????https://t.co/tMZ3gCeyen — Marc Bartra (@MarcBartra) March 11, 2020

تريسي في طريق العودة

نشر تريسي جون جيولس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، وعلق اللاعب: الطريق إلى التشافي.

محمد عواد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق الحارس: كل عام وأنتِ بخير يا حبيبتي إن شاء الله تكون سنة سعيدة يا دكتورة حنين.