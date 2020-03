سوشيال ميديا الرياضة.. كاسياس يحيي ذكرى ضحايا مدريد.. وسيميدو في الغابة

View this post on Instagram

Inutile girarci intorno: sono preoccupato! C’è in ballo la vita dei vostri cari. La vita dei miei cari, dei miei nonni, la mia famiglia, la mia nipotina. #RESTIAMOACASA non è un gioco, è la nostra vita. Chi può, stia a casa. La situazione è sempre più seria. Quasi surreale. Regioni chiuse, città in quarantena. #RESTIAMOACASA Per tornare a fare quello che abbiamo sempre amato: uscire, divertirci, frequentare amici e parenti, sorridere tutti insieme. #RESTIAMOACASA Per aiutare e rispettare tutti coloro che stanno lavorando no stop negli ospedali per cercare di salvare più vite possibili. Un pensiero a chi ha strutture aperte al pubblico e sta passando questo momento così difficile e delicato. E a tutte le persone che stanno combattendo il virus negli ospedali: forza! #RESTIAMOACASA Usciamo solo se è necessario, evitiamo luoghi affollati. Perché se stiamo uniti siamo più forti! ???????? #IORESTOACASA