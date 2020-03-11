مباراة برشلونة ضد نابولي.. الفريق الإيطالي يفرض 7 إجراءات صارمة على لاعبيه لحمايتهم قبل السفر

يشعر فريق نابولي بالقلق من الأزمة التي تشهدها إيطاليا في ظل انتشار ”فيروس كورونا“ بشكل متزايد، والتي أدت لإعلان البلد منطقة حمراء وإيقاف المنافسات الرياضية ومنها الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.

ويستعد فريق نابولي لمواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ”كامب نو“، الأربعاء المقبل، ولضمان عدم إصابة أي من لاعبيه بفيروس كورونا أصدر لهم عدة إجراءات يجب اتباعها لحماية أنفسهم والفريق.

1 – تجنب مغادرة المنزل

طالب نابولي لاعبيه بتجنب مغادرة منازلهم، وهو إجراء طالب رئيس الوزراء الإيطالي مواطنيه بتطبيقه، لكن النادي نصح لاعبيه بالتحرك من المنزل للتدريبات والعكس.

2- عدم الذهاب للمطاعم

أمر الفريق لاعبيه بتجنب الخروج للمطاعم، حفاظا على سلامتهم من خلال تجنب الاختلاط مع الناس وتجنب تناول أطعمة غير صحية.

3- حصص تدريبية أقل من ساعتين

سيضطر غاتوزو، مدرب الفريق، لتقليل المدة الزمنية للحصص التدريبية للفريق التي يجريها استعدادا للقاء برشلونة بطلب من الطاقم الطبي للفريق.

4 – الاستحمام بعد التدريبات في مجموعات صغيرة

بعد التدريبات أمر نابولي لاعبيه بالاستحمام في مجموعات صغيرة وليس كما كان سابقا يدخل كل اللاعبين ويختلطون بشكل كبير، ويحاول الفريق منع حتى التجمعات الكبيرة للاعبيه.

5- منع الأكل الجماعي في المدينة الرياضية

ألغى الفريق عادة يومية كان اللاعبون يقومون بها بعد التدريبات عبر تناول وجبة غداء جماعية في مركز التدريبات، لكن الخوف من التجمعات الكبيرة دفعه لإلغائها.

6- مغادرة المدينة الرياضية بسرعة

أمر الفريق لاعبيه بمغادرة المدينة الرياضية بعد التدريبات والعودة للمنزل في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على مركز التدريبات بعيدا عن الخطورة.

7-منع الاجتماعات بين اللاعبين

منع فريق نابولي لاعبيه من عقد اجتماعات وهو قرار اتخذته -أيضا- الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات الكبيرة.