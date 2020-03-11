رابطة الدوري الإيطالي تعلن رسميا إيقاف المسابقة لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسميا عن إيقاف المسابقة حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الرابطة في تغريدة عبر حسابه الرسمي، يوم الأربعاء: ”قررنا تعليق لدوري الإيطالي رسميًا، سنتوقف لكننا نتطلع بالفعل إلى العودة، وكل شيء سيكون على ما يرام“.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، قد قدم تصوراً جديداً للموسم الكروي، بعد تعليق الفعاليات الرياضية إلى يوم الثالث من أبريل، نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“، وفرض حجر صحي على شمال إيطاليا، مع تقييد حركة التنقلات.

La #SerieATIM è ufficialmente sospesa.

Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare.

Andrà tutto bene.#WeAreCalcio pic.twitter.com/BrF6RwcFeN — Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020

وقال غرافينا، في تصريحات أبرها موقع football-italia، إن احتمالات استكمال الموسم بعد الثالث من أبريل مطروحة بقوة، خاصة أن هناك العديد من فترات التوقف التي كانت مقررة في الجدول السابق للموسم، ويمكن استغلالها في إقامة مباريات الدوري الإيطالي التي تم تعليقها نتيجة ”كورونا“.

وأشار غرافينا إلى وجود اقتراح بإقامة دورة رباعية لتحديد البطل بين أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان وأتلانتا، حال عدم القدرة على استكمال الموسم، وكذلك دورة رباعية بين آخر 4 أندية في جدول الكالتشيو الحالي، كي يهبط منها 3 فرق إلى دوري الدرجة الثانية.

وأكد أن الخيار الأخير هو إلغاء المسابقة بأكملها، أو اعتماد الوضع الحالي لها، حتى ولو كانت الأندية قد لعبت 25 مباراة فقط.