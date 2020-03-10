في مباراة نارية.. أتالانتا يهزم فالنسيا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقتنص أتالانتا الإيطالي فوزا ثمينا على حساب نظيره فالنسيا الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أقيمت على ملعب ماستايا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الضيوف أهداف اللقاء سريعًا، في الدقيقة الثالثة بواسطة جوسيب إيليسيتش، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة الـ21.

إيليسيتش عاد مرة أخرى وأضاف هدف تقدم فريقه من نقطة الجزاء في الدقيقة 43، أنهى به الشوط الأول.

ملخص كامل لسهرة الابطال المليئة بالأهداف بين اتلانتا وفالنسيا ????????????! إياب دور الـ16 ، دوري الابطال

Atalanta 4 × 3 Valencia

تعليق حسن العيدروس HD

مشاهدة ممتعه لـ الجميع ????????.

⁦#UCL⁩ | عبر: ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/5REVWnkVLI — عز – @MnbrMadrid5 (@OHgoalHD1) March 10, 2020

في الشوط الثاني، سجل غاميرو هدفه الثاني في الدقيقة الـ51، وعزز فيران توريس تقدم فالنسيا بهدف في الدقيقة 67.

وتألق إيليسيتش، حين سجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 71، وأنهى آمال النادي الإسباني بهدف في الدقيقة 82.

وتأهل أتالانتا إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على فالنسيا في مجموع المباراتين (8-4).