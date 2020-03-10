 في مباراة نارية.. أتالانتا يهزم فالنسيا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

في مباراة نارية.. أتالانتا يهزم فالنسيا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

في مباراة نارية.. أتالانتا يهزم فالنسيا ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص أتالانتا الإيطالي فوزا ثمينا على حساب نظيره فالنسيا الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أقيمت على ملعب ماستايا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الضيوف أهداف اللقاء سريعًا، في الدقيقة الثالثة بواسطة جوسيب إيليسيتش، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة الـ21.

إيليسيتش عاد مرة أخرى وأضاف هدف تقدم فريقه من نقطة الجزاء في الدقيقة 43، أنهى به الشوط الأول.

في الشوط الثاني، سجل غاميرو هدفه الثاني في الدقيقة الـ51، وعزز فيران توريس تقدم فالنسيا بهدف في الدقيقة 67.

وتألق إيليسيتش، حين سجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 71، وأنهى آمال النادي الإسباني بهدف في الدقيقة 82.

وتأهل أتالانتا إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على فالنسيا في مجموع المباراتين (8-4).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
تاغ
دوري أبطال أوروبا
فالنسيا
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث