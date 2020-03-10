الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقر باحتمال عدم اكتمال الدوري ويضع 3 حلول

أقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، باحتمال عدم اكتمال الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد في بيان، أن دوري الأضواء سيتوقف حتى الثالث من أبريل نيسان على الأقل عقب صدور مرسوم حكومي قائلا إن غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، وضع العديد من البدائل، حال عدم اكتمال البطولة.

وقال البيان إن أحد الخيارات إقامة مباريات فاصلة لتحديد البطل والهابطين للدرجة الثانية.

والخيار الثاني اعتماد الترتيب الحالي للفرق في تحديد البطل وهو ما يعني أن يوفنتوس المتصدر سيفوز باللقب.

وهناك خيار ثالث بعدم إعلان بطل لهذا الموسم.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف.