يويفا يدرس إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد مباريات دور الـ16 خوفا من تفشي كورونا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، إيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بسبب انتشار فيروس كورونا المطور.

وأشار تقرير أذاعه ”راديو كتالونيا“ اليوم الثلاثاء إلى أن اليويفا يدرس بالفعل بصورة جدية إيقاف المسابقتين بعد نهاية الجولة الحالية، حيث تقام مباريات الإياب لدوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الجاري والمقبل، في حين تُلعب مباريات الذهاب في دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي يومي الخميس 12 مارس، والإياب يوم 19 من الشهر نفسه .

ويأتي ذلك بعد القرارات التي تم اتخاذها بالفعل في عدد من الدول الأوروبية بإقامة لقاءات الإياب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا خلف أبواب مغلقة بدون جماهير، وعلى رأسها لقاء برشلونة ونابولي، بايرن ميونخ وتشيلسي، وفالنسيا وأتلانتا.

وكانت إيطاليا قد قررت بالفعل تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل، نتيجة انتشار فيروس كورونا المطور في البلاد، كما أعلنت أيضا فرض حجر صحي كامل على الإقليم الشمالي في الدولة، إضافة إلى تقييد الحركة بين المدن الإيطالية.