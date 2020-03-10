عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. الهلع من كورونا ومصير الدوري الإيطالي ومستقبل زيدان

شكل فيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة الرياضية في العالم وخصوصا في إسبانيا وإيطاليا التي أوقفت النشاط الرياضي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأخبار الأندية السعودية ونصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي ومستقبل الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد واستمرار اعتقال البرازيلي رونالدينيو في الباراغواي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الرياضة العالمية وكتبت: ”فيروس كورونا يفسد الرياضة العالمية“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد بعد عدم استقرار نتائج الفريق ومستقبل الفرنسي زين الدين زيدان وكتبت: ”في الغرفة عملية بوكيتينو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية وتهديدها للقاء برشلونة ونابولي وكتبت: ”إنذار فيروس كورونا“.

كما تحدثت عن وضعية الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد وكتبت: ”زيدان تحت الضوء“.

الصحيفة اهتمت باستمرار اعتقال البرازيلي رونالدينيو في الباراغواي وتأكيد إيكر كاسياس لترشيحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مطالبة حكومة كاتالونيا بلعب لقاء برشلونة ونابولي دون جمهور وكتبت: ”خلف أبواب مغلقة“.

كما تحدثت عن قرار إيطاليا توقيف كل الأنشطة الرياضية وكتبت: ”إيطاليا تؤكد إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الـ3 من أبريل“.

كما اهتمت بلعب لقاء إشبيلية وروما دون جمهور في الدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الدوري الإسباني وأكدت أن خافيير تيباس يراقب الوضع في انتظار القرارات الطبية وكتبت: ”التحقق من رابطة الدوري“.

كما تحدثت عن قرار الحكومة الإيطالية تعليق كل الأنشطة الرياضية وكتبت: ”إيطاليا تغلق“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”إنذار في ريال مدريد بسبب إصابة تيبو كورتوا“.

وتحدثت -أيضا- عن إيكر كاسياس الذي قال: ”لن أسحب ترشيحي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع الشاب جود بلينغهام وكتبت: ”مانشستر يونايتد اتصل بالسير فيرغيسون من أجل مساعدة الفريق لإقناع جود بلينغهام“.

كما تحدثت عن رغبة جوزيه مورينيو في قيادة توتنهام للفوز بكأس وكتبت: ”مورينيو: أرغب في قيادة توتنهام للفوز بلقب“.

كما تحدثت عن الفوز الكبير لليستر سيتي على أستون فيلا 4-0 وكتبت: ”كابوس ريينا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قرار الوزير الأول الإيطالي بمنع كل التظاهرات الرياضية حتى الـ3 من أبريل المقبل وفرْض قيود على التنقل وإعلان إيطاليا كلها منطقة حمراء.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلانتا وفالنسيا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا إذ يبحث الفريق الإيطالي عن تأكيد تأهله لربع النهائي بعد الفوز ذهابا 4-1.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأثير لعب لقاء باريس سان جيرمان وبروسي دورتموند في دوري أبطال أوروبا دون جمهور وكتبت: ”الخوف من الفراغ“.

كما تحدثت عن المهاجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت: “ مبابي.. سباق ضد الساعة“.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة في عددها الأسبوعي على حوارها مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند وكتبت: “ هالاند: لا شيء يخيفني“.

كما تحدثت عن مدرب باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل ونجمي الفريق كليان مبابي ونيمار وكتبت: ”توخيل: ساعة الحقيقة“، و“نيمار ومبابي: حين يرغبان“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أزمة الأهلي بعد عزل نجمه دجانيني بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”عزل دجانيني يربك الأهلي“.

كما تحدثت عن رابطة الدوري السعودي وكتبت: ”الرابطة تعلن الرئيس الجديد“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت: ”الاتحاد يغلق قضية رودريغيز“، و“تأجيل عودة المولد“.

كما اهتمت -أيضا- بقرار الاتحاد السعودي وكتبت: ”اتحاد كرة القدم يناقش شكاوى الأندية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي والتي تجمع الشارقة والعين في اللقاء الأول والظفرة وبني ياس في اللقاء الثاني وكتبت: ”نصف نهائي كأس رئيس الدولة: سباق رباعي إلى أغلى الألقاب“.

كما تحدثت عن ليفربول الذي يقترب من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت:“ الريدز: حلم 3عقود على بعد 180 دقيقة“.