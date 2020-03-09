رسميا.. مباراة روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي دون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلن روما الإيطالي عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن السلطات المحلية قررت إقامة مباراته أمام ضيفه إشبيلية الإسباني في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل دون جماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وكتب روما عبر ”تويتر ”وفقا لتعليمات السلطات المحلية، ستلعب مباراة روما وإشبيلية خلف أبواب مغلقة“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الإثنين إن المباراة المقررة في ملعب رامون سانشيز-بيزخوان ستقام دون جماهير يوم الخميس المقبل رغم سفر 600 مشجع من جماهير روما إلى إشبيلية.

وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مساء الإثنين بعد اجتماع بين وزارة الصحة ومجلس الصحة والأسر في إسبانيا بعد وصول الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 9 آلاف حالة في إيطاليا مع أكثر من 1000 حالة في إسبانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء، لكن لا تزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: ”الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدا من الدول أصبح خطر حدوث وباء حقيقيا جدا“.