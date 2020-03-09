اتحاد الكرة الإيطالي يتجه لتأجيل الدوري حتى هذا الموعد

ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتجه لتأجيل مباريات الدوري المحلي، حتى الثالث من أبريل المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتبت شبكة ”بي إن سبورت“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتجه إلى تعليق نشاط جميع الدوريات حتى 3 أبريل المقبل“.

ويوم أمس، طلب فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة، من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف المباريات المقررة دون جماهير، بعد أن أغلقت البلاد قطاعات كبيرة شمالها.

وفرضت الحكومة الإيطالية عزلا فعليا للعديد من المناطق الشمالية الغنية التي تقع في قلب انتشار العدوى؛ في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى وفاة 366 شخصا، حتى أمس الأحد.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي جعبته 63 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه لاتسيو بـ62 نقطة من 26 مباراة، ثم إنتر ميلان برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

وأقيمت قمة الجولة الـ26 بين يوفنتوس وإنتر ميلان، أمس الأحد، دون جمهور، وشهدت تفوق يوفنتوس 2/0.