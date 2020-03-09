وزير الرياضة بإقليم كتالونيا يلمح لقرار مرتقب بإقامة مباراة برشلونة ونابولي دون جمهور

كشف جيرارد فيغراس، وزير الرياضة في إقليم كتالونيا، عن قرب اتخاذ قرار رسمي بشأن إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي على ملعب ”كامب نو“، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 18 مارس/آذار الجاري، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

وقال فيغراس في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية: ”قدمنا توصية بلعب مباراة برشلونة ونابولي دون جمهور“.

وأضاف: ”بين اليوم والغد سيكون هناك اجتماع لاتخاذ القرار النهائي، الأمر مجرد فرضية، لا يوجد قرار رسمي، يجب أن نتحدث مع برشلونة“.

أشار فيغراس إلى أن القرار لم يتخذ بعد، وأنه ستعقد هذا الأسبوع اجتماعات بين الحكومة والنادي لتقييم الوضع.

وكانت حكومة كتالونيا أوصت بلعب المباراة أيضا دون جمهور للحد من انتشار الفيروس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب سان باولو.

يذكر أن مباراة فالنسيا وأتالانتا، والمقرر لها غدا الثلاثاء، ستلعب أيضا دون جماهير، فيما من المحتمل أن تلعب مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند أيضا خلف الأبواب المغلقة.