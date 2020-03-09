بالدرجات تقييم لاعبي يوفنتوس وإنتر ميلان.. تعرف على أرقام كريستيانو رونالدو وديبالا في قمة الدوري الإيطالي

لم يجد نادي يوفنتوس صعوبة تُذكر في حسم مباراته أمام إنتر ميلان، التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو دون جمهور، نتيجة تطورات ”فيروس كورونا“ المستجد، وذلك في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو.

ونجح يوفنتوس في حسم القمة بهدفين نظيفين في الشوط الثاني، عن طريق الويلزي آرون رامزي والأرجنتيني باولو ديبالا.

ورفع اليوفي رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد الإنتر عند 54 نقطة في المركز الثالث، ولا تزال له مباراة مؤجلة.

فرض لاعبو يوفنتوس سيطرتهم على المباراة منذ البداية، وكانوا الأكثر خطورة على المرمى، ونجح حارس إنتر ميلان سمير هاندانوفيتش في إنقاذ مرماه من فرص محققة عن طريق ماتياس دي ليخت وبليز ماتويدي، في حين ارتدى البولندي تشيزني حارس اليوفي قفاز الإجادة أمام قذيفة بروزوفيتش.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق يوفنتوس، وأحرز رامزي هدف التقدم من خطأ دفاعي، ونجح ديبالا في تعزيز تقدم حامل اللقب بهدف بعد مهارة فردية رائعة.

وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية المباراة وكاد يسجل مرتين، ولكن الكرة أخطأت المرمي بقليل في المناسبتين.

وبذلك يكرر يوفنتوس تفوقه على إنتر ميلان للمرة الثانية هذا الموسم، حيث سبق أن انتصر في لقاء الدور الأول 2-1 في مدينة ميلانو.

وأصبح الصراع على الدوري الإيطالي ثنائيا، بين يوفنتوس ولاتسيو، ويمكن أن تكون مباراة الفريقين المقررة يوم 26 أبريل المقبل في تورينو، حاسمة بالنسبة للفائز باللقب، علما بأن لاتسيو انتصر هذا الموسم مرتين على يوفنتوس، في الدوري 3-1 وبنفس النتيجة في مباراة السوبر الإيطالي التي أقيمت في السعودية.

من جانبه، رصد موقع ”90min“ تقييم نجوم يوفنتوس وإنتر ميلان في المباراة.

يوفنتوس

رونالدو، ديبالا، بونوتشي، رامزي 8 درجات.

كوادرادو، بينتانكور، هيغواين، كوستا 7 درجات.

تشيزني، ماتويدي، ساندرو، دي ليخت 6 درجات.

إنتر ميلان

هاندانوفيتش، بروزوفيتش 7 درجات.

باستوني، كاندريفا، ستيفان دي فري، باريلا، فيتشينو، لاوتارو مارتينيز 6 درجات.

سكرينيار، دي يونغ، روميلو لوكاكو 5 درجات.