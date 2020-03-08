جنوة يكبد ميلان الخسارة العاشرة في الدوري الإيطالي (فيديو)

ألحق جنوة الخسارة العاشرة بميلان في الدوري الإيطالي، عندما تغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من المسابقة.

وسجل جنوة هدفين في الشوط الأول، وقعهما المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف في الدقيقة السابعة، وفرانشيسكو كاساتا في الدقيقة 41.

وقلص النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة بهدف في الدقيقة 77، لكن ميلان لم ينجح في تعديل النتيجة.

وهذه الخسارة العاشرة لميلان في الكالشيو الموسم الحالي في 26 مباراة، مقابل الفوز 10 مرات، في حين تعادل 6 مرات، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع مؤقتا، مقابل 25 نقطة لجنوة في المركز السابع عشر مؤقتا أيضا.

وعزز سامبدوريا حظوظه في البقاء بالدوري الإيطالي، بعدما قلب تأخره 0/1 أمام ضيفه فيرونا، إلى فوز بنتيجة 2/1.

ورفع الفوز رصيد سامبدوريا إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، ولديه مباراة مؤجلة، في حين توقف رصيد فيرونا عند 35 نقطة، في المركز الثامن.

وفي وقت لاحق، يلعب أودينيزي مع فيورنتينا، ويوفنتوس مع إنتر ميلان.

وتقام جميع مباريات الدوري الإيطالي دون جماهير، حتى الثالث من أبريل نيسان؛ كجزء من إجراءات حكومية، لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا.