تقرير: أليكسيس سانشيز يكلف إنتر ميلان 22 ألف جنيه إسترليني عن كل دقيقة لعب

ذكرت صحيفة “ ديلي ميل ”، أن مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الحالي، والمعار من مانشستر يونايتد، غير مضمون للبقاء في إيطاليا الصيف القادم؛ حيث يفكر الفريق الإيطالي في إعادته لفريقه.

وانتقل المهاجم التشيلي في الصيف الماضي لإنتر ميلان على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، بأمل البحث عن انطلاقة جديدة لمسيرته، لكنه تعرض لعدد من الإصابات غيبته عن لقاءات كثيرة رفقة الفريق الإيطالي.

وحسب الصحيفة، فالمدرب أنطونيو كونتي، الذي يرغب في بناء فريق للمستقبل والفوز بالألقاب، لا يرغب في بقاء المهاجم التشيلي في فريقه الصيف القادم، ويفضل إعادته لفريقه، رغم كونه يملك حق شراء عقده بعد الإعارة مقابل 20 مليون يورو، لكن البند ليس إجباريا.

وأصبح راتب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز يمثل عبئا على الفريق الإيطالي، فهو يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأصبح أغلى لاعب يتقاضى أجرا لكل دقيقة لعبها في الدوري الإيطالي.

ودفع إنتر ميلان مبلغ 5 ملايين يورو مقابل الإعارة لمانشستر يونايتد، ويدفع 6 ملايين يورو كجزء من راتبه.

ولكون المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز شارك فقط في 186 دقيقة، فقد كلف الفريق 22 ألف جنيه إسترليني (26 ألف يورو) مقابل كل دقيقة لعبها.

ورغم عدم رغبة كونتي في بقائه، لكن إدارة إنتر ميلان قد تحافظ عليه بشروط، حسب مستواه في نهاية الموسم، وحسب حالته الصحية وتجنبه للإصابات.

وينتظر إنتر ميلان إمكانية فقدان مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، المطلوب من فرق كبرى، أبرزها برشلونة وريال مدريد، وهو ما قد يدفعه للإبقاء على أليكسيس سانشيز لموسم إضافي، لكن على سبيل الإعارة مجانا ودون دفع أي رسوم للفريق الإنجليزي.