رغم مطالبة وزير الرياضة بإلغاء الدوري الإيطالي.. الرابطة تعلن استمرار الجولة الحالية دون أي تعديل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، رسميا، خوض لقاءات الجولة الحالية من الكالتشيو، بدءا من بارما وسبال وحتى قمة إنتر ميلان ويوفنتوس، مساء الأحد، دون أي تأجيل.

وأعلن نادي بارما انطلاق مواجهته ضد سبال الساعة 03:45 بتوقيت مكة المكرمة، بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة؛ بسبب تصريحات وزير الرياضة الإيطالي.

Il nuovo fischio d’inizio é fissato alle 13:45.#ParmaSpal — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) March 8, 2020

وكان فيتشينزو سبادوفارا، وزير الرياضة الإيطالي، قد طالب فورا بتعليق مباريات الدوري الإيطالي، قبيل انطلاق الجولة الحالية؛ وهو ما عطل انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة الـ26.

وحدد الاتحاد الإيطالي، اليوم الأحد، موعدا لإقامة المتبقي من لقاءات الجولة 26، وأهمها ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر في تورينو.

وقال وزير الرياضة الإيطالي، في بيان أذيع اليوم: ”أتفق مع تصريحات توماسي، رئيس اتحاد اللاعبين، بأن المخاطرة بصحة اللاعبين والحكام والمدربين والمشجعين في هذه الفترة ليس له أي معنى، خاصة في الوقت الذي نطالب فيه المواطنين بتضحيات كبيرة من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأشار: ”قررت اتحادات الألعاب الأخرى بحكمة تعليق النشاط، خلال الأيام القليلة المقبلة، أعتقد أنه من واجب رئيس اتحاد الكرة غابرييل غرافينا أن يفكر مرة أخرى، دون انتظار الحالة الأولى للاعب مصاب بفيروس كورونا، وقبل تحمل هذه المسؤولية الخطيرة“.

وجاء القرار، قبل دقائق من انطلاق مباراة بارما وسبال على ملعب ”إينيو تارديني“، وتم منع اللاعبين من دخول أرض الملعب، وتأجيل اللقاء لنصف ساعة؛ بانتظار القرار النهائي للاتحاد والوزارة.

وأشارت شبكة ”سكاي“، إلى أن الأمور تتجه نحو تعليق الدوري حتى تاريخ 3 أبريل.. بانتظار القرار الحكومي“.

وتداول الجمهور صورا للاعبي بارما وسبال بعد عودتهم إلى غرف الملابس قبل انطلاق المباراة بدقائق.

Quand les joueurs de Parma-Spal rentrent au vestiaire quand devaient entrer sur le terrain… #ParmaSpal pic.twitter.com/I44i3dbmvd — Simone Rovera (@SimoneRovera) March 8, 2020

وأوضح نادي سبال عبر حسابه على تويتر، أنه ”تم تأجيل انطلاق اللقاء لمدة 30 دقيقة في انتظار قرار رسمي بشأن خوض المباراة أو إلغائها“.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، مساء السبت، عزل 11 مقاطعة في البلاد؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ومحاولة الحد من انتشاره، ومن ضمن تلك المقاطعات لومبارديا التي تضم ميلانو وبيرجامو.

وسيتم إغلاق كل المدارس والجامعات في لومباردي والأقاليم الأخرى المذكورة، حتى الثالث من أبريل نيسان على الأقل. وكانت الحكومة قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، إغلاق كل المدارس في شتى أنحاء إيطاليا، حتى 15 مارس آذار.