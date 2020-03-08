نابولي يدخل في مفاوضات مع لوكا يوفيتش لاستعارته من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نابولي الإيطالي أجرى اتصالات بوكيل أعمال الصربي لوكا يوفيتش، نجم ريال مدريد، بشأن انضمامه للفريق الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن نابولي يبحث إجراء تغييرات جذرية في هجومه في ظل عدم تجديد البلجيكي دريس ميرتنز عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، بينما قد يرحل خوسيه كايخون والبولندي أركاديوش ميليك عن ملعب سان باولو.

ويمكن أن يرحل كايخون مجانا الصيف المقبل على الرغم من أن وكيله قال إن النادي يريد تمديد عقده الحالي، في حين أن ميليك يتبقى في عقده عام آخر لكن المفاوضات معه لم تؤت ثمارها، وفي الوقت الراهن يبدو أن رحيله هذا الصيف هو السيناريو الأكثر احتمالا.

وفي ظل هذه الظروف يريد رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس أن يتعاقد مع مهاجم شاب بارز، ويأتي في المقدمة يوفيتش.

ويتمتع نابولي بعلاقة جيدة جدا مع وكيل أعمال يوفيتش، فالي رمضاني، وهو وكيل أعمال 4 من لاعبي نابولي، هم كاليدو كوليبالي ونيكولا مكسيموفيتش ودييغو ديمي وكيفن مالكوي.

وعلم نابولي أن يوفيتش يفكر بإيجابية في الانتقال إلى نادي جنوب إيطاليا إذا كان عليه الرحيل عن ريال مدريد سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو بعقد دائم.

ومن جانبه، يفضل ريال مدريد عدم التفريط في يوفيتش بعد عام واحد فقط بعدما دفع 60 مليون يورو لضم المهاجم الشاب في الصيف الماضي، رغم أنه لا توجد له أهمية كبيرة في سانتياغو برنابيو منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ما يعني أن ريال مدريد سيدرس بجدية إعارة اللاعب لنابولي الذي قد لا يقبل الاستعارة لكنه قد يقبل باستعارة مع خيار التعاقد بشكل نهائي في وقت لاحق.

لكن في الوقت الحالي، كل شيء يعتمد على مصير ميليك، فإذا توصل نابولي والمهاجم البولندي إلى اتفاق فلن يسعى للتعاقد مع مهاجم آخر.