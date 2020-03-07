ميلان يقيل مدير الكرة في الفريق بعد خلاف علني مع الرئيس التنفيذي غازيديس

أكد ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إقالة مدير كرة القدم زفونيمير بوبان بعد خلاف علني مع الرئيس التنفيذي للنادي إيفان غازيديس.

وسيترك المسؤول الكرواتي، الذي لعب بصفوف ميلان بين عامي 1991 و2001، النادي بعد تسعة أشهر من العودة إلى سان سيرو لتولي المنصب المستحدث.

وقال غازيديس في بيان للنادي: ”نشكر زفونيمير على جهوده في الأشهر التسعة الماضية ونتمنى له التوفيق في المستقبل، يجب أن نحول اهتمامنا الآن لكرة القدم وللمباريات المهمة المقبلة“.

وتدهورت العلاقات بين بوبان وغازيديس بعد أن تواصل الرئيس التنفيذي للنادي مع رالف رانجنيك مدرب رازن بال شبورت لايبزيج السابق بشأن تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، مع إمكانية شغل منصب مدير الكرة أيضا، دون استشارة بوبان أو المدير الرياضي باولو مالديني.

وعبر بوبان عن استيائه في مقابلة لصحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ يوم 29 فبراير شباط الماضي ووصف تصرف غازيديس بأنه ”غير محترم وغير مهذب“.

وفسخ النادي عقد بوبان بأثر فوري اليوم السبت، وانتهز غازيديس الفرصة لدعم المدرب الحالي ستيفانو بيولي الذي عين بعد إقالة ماركو جيامباولو في أكتوبر تشرين الأول 2019.

وسيلتقي ميلان صاحب المركز السابع بالدوري مع جنوة في إستاد سان سيرو الخالي من الجماهير غدا الأحد.