ماذا قال كونتي عن مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في صراعه على لقب الدوري الإيطالي؟

طالب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، لاعبيه بالتأقلم بأفضل شكل ممكن مع الظروف الاستثنائية قبل مباراة القمة ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام مدرجات خالية على استاد أليانز، غدا الأحد.

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الغريمين يوم الأحد الماضي، لكنها تأجلت بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأمرت الحكومة الإيطالية بإقامة كل المنافسات الرياضية خلف أبواب مغلقة حتى الثالث من أبريل نيسان؛ لتجنب انتشار الفيروس الذي قتل نحو 200 شخص في إيطاليا.

وأكدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن ست مباريات من الأسبوع 26 ستلعب مطلع هذا الأسبوع ومنها القمة بين يوفنتوس وإنتر مساء الأحد.

وستكون هذه أول مباراة لفريق كونتي في الدوري منذ خسر 2-1 من لاتسيو في 16 فبراير شباط، بعد تأجيل مباراة أخرى على ملعبه ضد سامبدوريا.

وقال كونتي لمحطة إنتر التلفزيونية: ”تغيير الخطط وعدم لعب مباريات ليس بالأمر السهل ويجب أن نتأقلم سريعا“.

وعن اللعب أمام مدرجات خالية، أضاف: ”من الصعب تخيل هذا. الجمهور مهم جدا عند لعب كرة القدم خاصة في المواجهات الكبرى كهذه.

”لكنها فترة حرجة والصحة فوق كل شيء ويجب أن نتكيف مع الظروف، وأن نحافظ على السلامة بقدر المستطاع“.

وتشهد المباراة حدثا بارزا، إذ يعود كونتي، الفائز بلقب الدوري مع يوفنتوس كمدرب ثلاث مرات بين 2011 و2014 وخمسة ألقاب بالمسابقة كلاعب، بجانب ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي، إلى تورينو.

وتولى مدرب تشيلسي السابق قيادة إنتر العام الماضي وخاض تحديا لإنهاء هيمنة يوفنتوس على الدوري في آخر ثمانية أعوام، وقيادة إنتر للقبه الأول في المسابقة خلال عشر سنوات.

ويتصدر لاتسيو جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي تتبقى له مباراة وثماني نقاط عن إنتر، الذي تتبقى له مباراتان.

وتابع كونتي: ”يوفنتوس وإنتر تبقى مباراة كبيرة دائما، لكنها مهمة لأنها تؤثر في صدارة الترتيب“.