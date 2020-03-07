تقرير: ريال مدريد يريد تجديد عقد رافائيل فاران

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم السبت، بأن إدارة نادي ريال مدريد، تفكر في تمديد عقد الفرنسي رافائيل فاران.

وبحسب موقع ”Le10Sport“، فإن ريال مدريد يعتزم تمديد عقد فاران 3 سنوات جديدة، علما أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2022، ليرتبط مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وأوضح الموقع أن المفاوضات بين فاران، البالغ من العمر 26 عاما، ووكيله مع ريال مدريد، تجري في الوقت الحالي؛ من أجل التوصل لاتفاق قبل الإعلان الرسمي لوسائل الإعلام.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 308 مباريات، سجل فيها 15 هدفا، وصنع 7، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في السوبر الإسباني، ولقب في كأس إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 56 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

ويلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس ثم إيبار في الدوري الإسباني، ثم يلعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي الإنجليزي 2/1.