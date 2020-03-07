عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”صراع دوري الأبطال“.. ما زال صفقة حقيقية.. وكونتي في الفراغ (صور)

شكلت مباريات، السبت، في الدوريات الأوروبية، وتأثير فيروس ”كورونا“ على اللقاءات الرياضية، وأخبار مشاكل برشلونة، وريال مدريد، وإصابة أليسون باكير حارس ليفربول، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري السعودي، ودوري الخليج العربي الإماراتي، وأخبار الأندية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على آراء 15 لاعبًا سابقًا في ريال مدريد حول لاعب الفترة الحالية.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات، السبت، في الدوري الإسباني، وأبرزها لقاء برشلونة وريال سوسيداد وكتبت:“برشلونة يحاول استعادة الصدارة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال سوسيداد على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني، وكتبت:“الهدف الصدارة“.

كما تحدثت عن مشكلة إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتين مدرب برشلونة والذي أثار الجدل بتعليقاته ضد لاعبي الفريق خلال لقاء الكلاسيكو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مشاكل برشلونة قبل لقاء الفريق أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت:“غرفة الملابس هي طوف النفط“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وكتبت:“صراع دوري الأبطال في واندا ميتروبوليتانو“.

كما اهتمت بريال مدريد وتخطيط الإدارة لجعل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الخليفة المحتمل لزين الدين زيدان.

أس

ركزت الصحيفة على نجم ريال مدريد، الجناح الويلزي غاريث بيل ووضعيته في الفريق قبل مواجهة ريال بتيس، وكتبت:“بيل أو دون بيل“.

كما تحدثت عن لقاءات السبت في الدوري الإسباني، وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية:“الأول من لقاءي نهائي“، بينما كتبت عن لقاء برشلونة وريال سوسيداد:“ريال سوسيداد يأتي لكامب نو منتشيًا بتأهله لنهائي كأس الملك“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على لاعب وسط توتنهام إيريك داير الذي تشاجر مع أحد جماهير فريقه، وكتبت: ”جوزيه مورينيو يشرك إيريك داير مباشرة في العمل“.

كما تحدثت عن إصابة البرازيلي أليسون باكير حارس ليفربول، وكتبت:“أليسون يغيب عن لقاء أتلتيكو مدريد“.

واهتمت بحارس مانشستر يونايتد، الدولي الإسباني دافيد دي خيا، وكتبت:“دي خيا ما زال صفقة حقيقية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا أمام أميان وإضاعته لفوز كان قريبًا منه، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يفقد السيطرة“.

كما اهتمت بلقاء ستراسبورغ وباريس سان جيرمان في الدوري الإسباني.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والتي تلعب دون جمهور بسبب فيروس كورونا وكتبت:“الدوري الإيطالي في الواضح هو المواجهة“.

كما تحدثت عن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان وتأثير لقاء القمة، وكتبت:“كونتي في الفراغ“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء المنتظر بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والذي سيلعب دون جمهور وتذكرت المهاجم ماورو إيكاردي الذي يبقى مستقبله بين الفريقين، وكتبت ”يوفنتوس – إنتر ميلان:“ألعاب إيكاردي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أزمة حمدالله عبدالرزاق وكتبت ”أزمة حمدالله تهز النصر“.

كما تحدثت عن فوز الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وكتبت:“السومة يحبط الفيحاء“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الهلال:“الأوجاع تغيب العابد“، وعن الشباب كتبت: ”الشباب يفحص ديوب“ و“الفيصلي يسرد الغامدي“ و“الضو: جوليانو الأفضل“.

كما تحدثت عن مانشستر سيتي، وكتبت:“دي بروين يبعثر أوراق سيتي“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تعادل شباب الأهلي أمام النصر، ونتائج لقاءات دوري الخليج العربي، وكتبت: ”فوزان للعنابي وفخر أبوظبي، الفرسان الصدارة ليست في أمان“.

كما تحدثت عن قضية تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا، وكتبت:“الفيفا يشترط موافقات خطية لتأجيل تصفيات المونديال“.

كما اهتمت بتحليل نتائج دوري الخليج العربي، وكتبت:“الزعيم يعوض الثغرات بالسلسلة التهديفية 11″ و“البدايات المبكرة تمنح الوصل فوزه السادس“ و“الملك والإعصار وجهان جديدان لم يصنعا الفارق“.