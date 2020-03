سوشيال ميديا الرياضة: رسالة رومانسية من زوجة دي خيا وكاسيميرو يحتفل بذكرى تأسيس ريال مدريد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

إبراهيموفيتش في لقاء تلفزيوني

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء وجوده في إحدى القنوات لإجراء مقابلة تلفزيونية، وعلق اللاعب، قائلًا: ”نراكم مساء السبت“.

كاسيميرو يحتفل بذكرى تأسيس الريال

نشر كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه احتفالًا بذكرى تأسيس النادي الملكي، وعلق اللاعب، قائلًا:“الذكرى 118 السعيدة، ريال مدريد قصة كبيرة“.

توماس بارتي يهنئ بلاده بعيد الاستقلال

نشر الغاني توماس بارتي لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإٍسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص منتخب البلاك ستارز، وحرص اللاعب على توجيه التهنئة لبلاده بمناسبة عيد الاستقلال، حيث علق، قائلًا: ”عيد الاستقلال الثالث والستون السعيد لأرض غانا“.

نيمار يتغنى بنشيد البرازيل

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص منتخب البرازيل بعدما تلقى اللاعب دعوة للانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب السامبا، وعلق نيمار مردداً نشيد بلاده، قائلًا: أرضٌ محبوبة من بين آلافٍ أخرى أنت البرازيل، أيها الوطن الحبيب“.

رسالة رومانسية من زوجة دي خيا

نشر دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ فيديو له برفقة زوجته والتي بعثت برسالة رومانسية له، قائلة: ”أعرف أن الأحلام تتحقق لأنني حلمت بك“.

تامي أبراهام بين العظماء

نشر تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تسلمه جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للعام ولاعب شاب في حفل مميز بالنجوم في كامدن، وعلق اللاعب، قائلًا: ”يشرفنا حقًا أن يتم التصويت من بين العديد من العظماء للاعب الدوري في لندن للعام ولاعب الشباب لهذا العام، مجرد بداية، ويستمر العمل الشاق“.

دافيد آلابا يتذكر الظهور الأول له في البوندسليغا

نشر دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه خلال الظهور الأول له مع النادي البفاري في البوندسليغا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”منذ 10 سنوات البوندسليغا لأول مرة“.

غندوغان يعلن عن جوائز ديربي مانشستر

نشر إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، حيث أعلن اللاعب عن الحصول على قميصه كجائزة لمن يتوقع نتيجة ديربي مدينة مانشستر والتي سيتجمع بين اليونايتد والسيتي، يوم الأحد المقبل، بالدوري الإنجليزي، حيث علق اللاعب، قائلًا:“للحصول على فرصة للفوز بتلك الموقعة“.

سامي خضيرة يعلن التحدي

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل“ بالدوري الإيطالي، وعلق اللاعب، قائلًا: ”مباراة كبيرة قادمة، نحن مستعدون“.

كالفيرت ليوين يحتفل بالتجديد مع عائلته

نشر دومينيك كالفيرت ليوين لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تجديد عقده مع ناديه، وحرص اللاعب على التقاط الصور مع عائلته عقب التوقيع على العقد الجديد، وعلق اللاعب، قائلًا:“لا أستطيع النوم الليلة الماضية، يوم ضخم بالنسبة لي ولعائلتي، عقد جديد“.