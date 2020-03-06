لتشجيع الكرة الهجومية.. مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يراجع قانون التسلل

يعتزم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) إجراء مراجعة لقانون التسلل، بما يفضي إلى إصلاح كبير لأحد أكثر قوانين اللعبة إثارة للجدل.

وكان هذا المشروع الذي استمرت دراسته لمدة عام، جزءًا ضمن عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي انعقد في بلفاست، الأسبوع الماضي.

وبعد الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فإن الهدف من هذا التغيير على قانون التسلل هو تشجيع الكرة الهجومية، ويتكون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمسؤول عن سن قوانين كرة القدم، من ممثلين عن «فيفا» وكل اتحاد من اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة.

وشملت النتائج الأخرى من اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين بعد المائة إجراء تعديل على نظام التغييرات في حال تعرض اللاعب لارتجاج في المخ، على أن تكون دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من المسابقات التي يُجرى خلالها اختبار تلك القوانين الجديدة.

وأعلن المجلس أنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين. إلا أن ”إيفاب“ كرر أنه ”ستكون هناك حاجة لمزيد من الأبحاث قبل اقتراح تغيير في قوانين اللعبة، لقد أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتمامًا خاصًا بتجربة هذا الاقتراح في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات خلال الألعاب الأولمبية في يوليو 2020، بينما قد تشارك بطولات أخرى في هذه الاختبارات“.

وتم اعتماد التبديل المؤقت أو الدائم في رياضة الرجبي، في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بها أيضًا في كرة القدم.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية:“إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل إضافي، لقد تم انتقادنا لتباطئنا (بما خص هذه المسألة)، الآن نتقدم، سنقوم بتجارب وسنرى“.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تعد أكبر تغيير في قواعد لعبة كرة القدم على مدار جيل كامل، قد جلبت معها بعض الآثار غير المقصودة، بما في ذلك تأثير كبير على قانون التسلل، وبعدما أصبح يتم احتساب حالات التسلل الآن بالملليمتر، فقد دعا بعض الأصوات المؤثرة في كرة القدم -بما في ذلك رئيس تطوير كرة القدم الجديد في ”فيفا“ آرسين فينغر- إلى تحديث قانون التسلل.

وقال إنفانتينو:“لقد تم استقبال إجراء تغيير على قانون التسلل بشكل إيجابي للغاية، ولهذا السبب قررنا دراسة الأمر، وإن فلسفة تشجيع الكرة الهجومية يجب أن ترشدنا دائمًا، ويتعين علينا أيضًا أن نكون حذرين للغاية وألا نتخلى عن التقاليد المتبعة، وهذا هو الوقت المناسب للنظر بكيفية تطوير قانون التسلل، وما إذا كان بإمكاننا فعل شيء إيجابي لتشجيع كرة القدم الهجومية ومنح المهاجمين مزيدًا من الفرص.