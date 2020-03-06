يوفنتوس يخطط للتعاقد مع زين الدين زيدان من أجل حلم دوري أبطال أوروبا

تواصل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي سعيها نحو استعادة أمجاد الفريق الأوروبية وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ سنوات طويلة.

ويسيطر البيانكونيري تماماً على البطولات المحلية، كما نجح الفريق في الوصول لنهائي دوري الأبطال في مناسبتين خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أنه فشل في حسم اللقب.

عودة زيزو

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة الفريق السابق والمدير الفني لريال مدريد الإسباني.

ويحتفظ أندريا انيللي رئيس نادي يوفنتوس بصداقته مع زين الدين زيدان الذي لعب ضمن صفوف اليوفي خلال الفترة من 1996 وحتى 2002.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم راتب يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لزيدان حال موافقته على العودة إلى يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يرحب زيدان بتولي منصب المدير الفني ليوفنتوس مع انتهاء عقده الحالي مع الميرينغي في عام 2022.

رحيل مبكر

وذكرت ”ديلي ميل“ أنه رغم الاحترام المتبادل بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إلا أنه قد يفضل الرحيل عن الفريق الملكي الإسباني بنهاية الموسم الجاري؛ بسبب عدم رضا بعض اللاعبين الكبار في الفريق عن المدرب الفرنسي.

ويعتقد زين الدين زيدان أن يوفنتوس سيكون قادراً على جذب أفضل لاعبي العالم تحت قيادته، كما يعد المدرب الفرنسي وسيلة جذب بالنسبة للرعاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل زيدان إلى يوفنتوس سيحظى بتأييد من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب دوراً كبيراً في تتويج ريال مدريد بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان.