أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس: الملكي يحسم مصير هازارد .. وخطة كتالونية للإطاحة بنجمه المنبوذ

حسم فريق ريال مدريد الإسباني مصير نجمه البلجيكي إيدين هازارد وتحرك مسؤولو نادي برشلونة نحو حسم بعض الملفات الخاصة بالفريق الكتالوني.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، في السطور القادمة:

ريال مدريد يحسم مصير هازارد

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير نجمه البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب الفريق بعدما أجرى عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية عقب إصابته بشرخ في عظمة الشظية لقدمه اليمنى خلال لقاء ليفانتي بالدوري الإسباني.

وأصدر الريال بيانا رسميا أعلن خلاله غياب اللاعب لفترة تصل إلى 3 شهور مما يعني نهاية موسم اللاعب البلجيكي بنسبة كبيرة بسبب هذه الإصابة، كما أكد الفريق الملكي أن اللاعب سيظل تحت الملاحظة قبل العودة للتدريبات.

وشهدت تدريبات ريال مدريد عودة النجم إيسكو ليرد على الشكوك حول غيابه عن مباراة الفريق ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني المقررة يوم الأحد المقبل بسبب الإجهاد.

وعقد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد جلسة مع لاعبي الفريق مؤكدا لهم أن هذه المرحلة تبدو حاسمة في مشوار الدوري والبطولات الكبرى التي يخوضها الفريق مطالبا بالتركيز الشديد.

من جانبه تحدث البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن واقعة خطأ جيرارد بيكيه نجم برشلونة ضده في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة الأخير، وهو ما جعله يظهر في مقطع فيديو عبر قناة ناديه يؤكد أنه أخطأ وكان يظن أن بيكيه من ارتكب خطأ ضده.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن اختيار المدرب لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي بعض العناصر صاحبة الخبرة لمساعدة الماتادور في أولمبياد طوكيو على رأسهم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه نجمي برشلونة.

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه المنبوذ

رسم مسؤولو نادي برشلونة خطة التخلص من النجم المنبوذ البرازيلي فيليب كوتينيو بعد قرار نادي بايرن ميونيخ الألماني بعدم شراء عقده نهائيا والاكتفاء بفترة إعارته.

وأكدت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن برشلونة سيستخدم كوتينيو ضمن صفقة تبادلية لضم البرازيلي نيمار نجم الفريق السابق ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة استقر على عودة نيمار في الصيف المقبل لمواجهة ثورة الغضب الجماهيرية ضده بسبب تراجع النتائج بجانب رغبة عدد من نجوم الفريق في ضم نيمار مجددا وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

يوفنتوس يخطط لضم تيرشتيغن

بدأ مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضات مكثفة لضم الحارس الألماني مارك تيرشتيجن نجم برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وذكرت قناة إي إس بي إن العالمية أن يوفنتتوس يرغب في ضم تيرشتيغن في الموسم المقبل خاصة أنه يأمل ضم حارس عملاق تعويضا للرحيل المنتظر للحارس جيانلويجي بوفون.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة يسعى للإبقاء على الحارس لمدة أطول بعد نهاية عقده في صيف 2022 ولكن إغراءات النادي الإيطالي لضم الحارس قد تحول مساره.

خطوة جديدة تقرب هالاند من الرحيل

اقترب النجم النرويجي إيريلنغ هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني من الرحيل والمغادرة في الموسم الجديد بعد أن تلقى عروضا واتصالات من جانب العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وبدأ والد اللاعب اتصالات بالفعل مع مسؤولي بعض الأندية تمهيدا لبيعه في الموسم الجديد بحسب تقارير صحفية ألمانية وإسبانية.