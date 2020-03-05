والدة كريستيانو رونالدو تبعث برسالة من على سرير المرض.. فماذا قالت؟ (شاهد)

نشرت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تعليقا عبر حسابه على تويتر، يتحدث عن آخر تطوراتها الصحية في المستشفى وبدت فيه متفائلة بتعافيها.

ونقلت صحيفة AS عن دولوريس أفيرو أنها تتماثل للشفاء بعد تعرضها لسكتة دماغية في منزلها في فونشال بالبرتغال يوم الإثنين الماضي.

ووجهت والدة رونالدو الشكر إلى جميع الأشخاص الذين كانوا يعتنون بها، وكذلك أولئك الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وقالت في رسالتها: ”أعزائي لن أبقى هنا (في المستشفى) لفترة أطول من ذلك. إنني أتماثل للشفاء جيدًا، أعرف أنني كنت أشكو من النوم في الفراش لساعات طويلة، ولكن أعلم أنه من أجل مصلحتي الشخصية، في غضون بضعة أيام آمل أن أعود إلى روتيني العادي وبيتي.

”لقد كان الأمر مجرد صدمة، أنا بخير، وأنا على دراية بما حدث وأدرك أنني محظوظة للغاية. أود أن أشكر الفريق الطبي وجميع الذين تعاملوا معي منذ اللحظة الأولى. أود أيضًا أن أقول شكراً على رسائل الدعم المستمرة، لم أكن أقرأها ولكن ابنتي كاتيا تبقيني على اطلاع دائم بكل ما يحدث.

”شكرًا لكم جميعا على دعواتكم لي بالشفاء التي وصلتني من الجميع. أشكر أولادي وأحفادي والإخوة والأصدقاء. سأعود إليكم قريبا، أود أن أشكركم على تفهم واحترام خصوصيتي. لقد اعتقدت أنه سيكون من المفيد كتابة بضع كلمات. على الرغم من أنني أمليت كل ما أردت قوله في هذه الرسالة. شكراً للجميع“.

وكانت أسرة دولوريس أفيرو باستمرار إلى جوارها في المستشفى، إذ استقل رونالدو طائرة خاصة من تورينو ليكون مع والدته. كان برفقة جورجينا وابنه الأكبر، وعاد إلى إيطاليا بعد 24 ساعة بعدما علم أن والدته تجاوزت مرحلة الخطر وتتماثل للشفاء، رغم أنها اضطرت إلى قضاء بضع ساعات أخرى في العناية المركزة.