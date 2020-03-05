سوشيال ميديا الرياضة: تحد جديد لإبراهيموفيتش.. وراشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يقرأ أحد الكتب.

وعلق اللاعب: ”عندما لا تتمكن من تحد جسدي، تحدث ”عقل شريحي“ إذا كان عمرك بين 11 و 14 عامًا.. فإنني أوصيك بالتقاط ”غير قابل للتوقف“ من دان بريدمان .. قرأت خلال الفصل الأول بعد أن أرسل نسخة إلى نادي المعجبين.

رحيم سترلينغ يستعرض مكاسب قناته

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقناته على اليوتيوب.

وعلق اللاعب: بضعة أشهر من الفوز بالجوائز.. لكن قناتي على يوتيوب عادت لتحقق ذلك الآن.

والدة ماغواير تحتفل بعيد ميلاده

نشرت زوي ماغواير والدة اللاعب هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجلها بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت: كل عام وأنت بخير.. أحبك.. الأحلام تتحقق.

Happy birthday @HarryMaguire93 love u …. Dreams do come true @ManUtd good luck tonight ???????? pic.twitter.com/pfmQFeyjFY — Zoe Maguire (@zoemaguires) March 5, 2020

أوباماينغ في أحد المتاجر

نشر بيير أوباماينغ لاعب نادي أرسنال الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل أحد المتاجر.

وعلق اللاعب: نحن رائعون.

أوزيل يدخل الاستثمار في المجال الطبي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده بأحد المراكز الطبية.

وعلق اللاعب: يسعدني أن أكون جزءًا من لوين كلينيك.. من اليوم أنا ضمن العائلة كمستثمر رسمي.. لقد عرفت كولين منذ 2013 واستمتعت دائمًا بالعمل معه، يتمتع بسمعة كبيرة في عالم الرياضة.

I am delighted to be part of the @TheLewinClinic family from today as an official investor.

I've known Colin since 2013 and always enjoyed working with him, and Gary has a huge reputation in the sports world. (1/2) pic.twitter.com/XAlRIa0xnn — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2020

غوريتسكا يرفع شعار الأحمر ضد العنصرية

نشر ليون غوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحمل قميصا مكتوباً عليه الأحمر ضد العنصرية.

وعلق اللاعب: العنصرية موجودة في بلدنا منذ بعض الوقت.. أنا قلق بشأن هذا الاتجاه.. يظهر الشجاعة المدنية.. ويظهر العنصريون في مكانهم في الملعب كما في الحياة اليومية.. الأحمر ضد العنصرية.

Rassismus wird in unserem Land nun schon seit einiger Zeit präsenter. Diese Tendenz macht mir Sorgen. Zeigt Zivilcourage, weist Rassisten in die Schranken – im Stadion wie im Alltag! #RotgegenRassismus @FCBayern pic.twitter.com/3boPV5kSLL — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 5, 2020

رودريغو غوس يتضامن مع ضحايا عاصفة البرازيل

نشر رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني تقريرًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن ضحايا العاصفة التي ضربت البرازيل.

حيث أعلن اللاعب تضامنه قائلا: ”أعرب عن تضامني ودعمي لشعب سانتوس والمنطقة لما حدث في الأيام القليلة الماضية.. آمل أن يتمكنوا من التغلب على كل هذا واتخاذ التدابير المناسبة.. بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم المساعدة ويرغبون في ذلك.. اربط مواقع التبرعات“.

Presto toda minha solidariedade e apoio às pessoas de Santos e região pelo ocorrido nos últimos dias. Espero que possam superar tudo isso e que as medidas cabíveis sejam tomadas. Para quem puder e quiser ajudar, no link os locais para doações. https://t.co/MyOLezqSsu — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) March 5, 2020

جيمس ماديسون يلتقي صديق الطفولة

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع صديق الطفولة دانيال كرولي لاعب برمنغهام بعدما التقى الثنائي مجدداً أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق ماديسون: 10 سنوات يمين السهم 23 سنة واللعب ضد بعضهم البعض في المنافسة السحرية التي هي كأس الإمارات.. فخور زميل كوفنتري الفتى وصديق جيد لي.

10 years old ➡️ 23 years old and playing against each other in the magical competition that is the @EmiratesFACup Proud of a fellow Coventry lad and good friend of mine ???? pic.twitter.com/x3qslpjf2s — James Maddison (@Madders10) March 5, 2020

ديباي يفتتح مولاً في الإمارات

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل مول اندر ارمور بالإمارات.

وعلق اللاعب: للمتابعين والمعجبين والأصدقاء والعائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة علم مول اندر ارمور الإمارات غدًا الساعة 11 صباحًا.. لافتتاح أحدث متجر.

For my followers, fans, friends and family in the UAE ????????catch me at the @malloftheemirates tomorrow at 11am, for the opening of the latest @underarmourme store! pic.twitter.com/OsA2pc9TAf — Memphis Depay (@Memphis) March 5, 2020

إبراهيموفيتش يطلق تحدي حركة العيون

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، حيث أطلق اللاعب تحدي العيون.

وعلق إبراهيموفيتش: افعلها بحب أو لا تفعلها.