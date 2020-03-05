 سوشيال ميديا الرياضة: تحد جديد لإبراهيموفيتش.. وراشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: تحد جديد لإبراهيموفيتش.. وراشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب

سوشيال ميديا الرياضة: تحد جديد لإبراهيموفيتش.. وراشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد ينصح بقراءة هذا الكتاب

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يقرأ أحد الكتب.

وعلق اللاعب: ”عندما لا تتمكن من تحد جسدي، تحدث ”عقل شريحي“ إذا كان عمرك بين 11 و 14 عامًا.. فإنني أوصيك بالتقاط ”غير قابل للتوقف“ من دان بريدمان .. قرأت خلال الفصل الأول بعد أن أرسل نسخة إلى نادي المعجبين.

رحيم سترلينغ يستعرض مكاسب قناته

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقناته على اليوتيوب.

وعلق اللاعب: بضعة أشهر من الفوز بالجوائز.. لكن قناتي على يوتيوب عادت لتحقق ذلك الآن.

والدة ماغواير تحتفل بعيد ميلاده

نشرت زوي ماغواير والدة اللاعب هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجلها بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت: كل عام وأنت بخير.. أحبك.. الأحلام تتحقق.

أوباماينغ في أحد المتاجر

نشر بيير أوباماينغ لاعب نادي أرسنال الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل أحد المتاجر.

وعلق اللاعب: نحن رائعون.

أوزيل يدخل الاستثمار في المجال الطبي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواجده بأحد المراكز الطبية.

وعلق اللاعب: يسعدني أن أكون جزءًا من لوين كلينيك.. من اليوم أنا ضمن العائلة كمستثمر رسمي.. لقد عرفت كولين منذ 2013 واستمتعت دائمًا بالعمل معه، يتمتع بسمعة كبيرة في عالم الرياضة.

غوريتسكا يرفع شعار الأحمر ضد العنصرية

نشر ليون غوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحمل قميصا مكتوباً عليه الأحمر ضد العنصرية.

وعلق اللاعب: العنصرية موجودة في بلدنا منذ بعض الوقت.. أنا قلق بشأن هذا الاتجاه.. يظهر الشجاعة المدنية.. ويظهر العنصريون في مكانهم في الملعب كما في الحياة اليومية.. الأحمر ضد العنصرية.

رودريغو غوس يتضامن مع ضحايا عاصفة البرازيل

نشر رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني تقريرًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن ضحايا العاصفة التي ضربت البرازيل.

حيث أعلن اللاعب تضامنه قائلا: ”أعرب عن تضامني ودعمي لشعب سانتوس والمنطقة لما حدث في الأيام القليلة الماضية.. آمل أن يتمكنوا من التغلب على كل هذا واتخاذ التدابير المناسبة.. بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم المساعدة ويرغبون في ذلك.. اربط مواقع التبرعات“.

جيمس ماديسون يلتقي صديق الطفولة

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع صديق الطفولة دانيال كرولي لاعب برمنغهام بعدما التقى الثنائي مجدداً أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق ماديسون: 10 سنوات يمين السهم 23 سنة واللعب ضد بعضهم البعض في المنافسة السحرية التي هي كأس الإمارات.. فخور زميل كوفنتري الفتى وصديق جيد لي.

ديباي يفتتح مولاً في الإمارات

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل مول اندر ارمور بالإمارات.

وعلق اللاعب: للمتابعين والمعجبين والأصدقاء والعائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة علم مول اندر ارمور الإمارات غدًا الساعة 11 صباحًا.. لافتتاح أحدث متجر.

إبراهيموفيتش يطلق تحدي حركة العيون

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، حيث أطلق اللاعب تحدي العيون.

وعلق إبراهيموفيتش: افعلها بحب أو لا تفعلها.

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