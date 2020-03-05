إنتر ميلان يحدد بديلا لاوتارو مارتينيز من الدوري الإنجليزي

قالت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس، إن أدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تريد التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام في سوق الانتقالات الصيفي المقبل..

وحسب صحيفة ”تيليغراف“ فإن هاري كين الخيار الأول لإدارة النيراتزوري حال فشل الحفاظ على، المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يريد نادي برشلونة الإسباني التعاقد معه،

وأضافت الصحيفة أن هاري كين، البالغ من العمر 26 عاما، يفكر في تغيير الأجواء والرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 8 سنوات مع السبيرز.

وأضافت ”تيليغراف“ أنه حال موافقة كين على الانتقال لإنتر ميلان فإنه سيجد زميلا سابقا له، وهو الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي انتقل للنتيراتزوري في السوق الشتوي 2020 مقابل 20 مليون يورو.

وسجل هاري كين 17 هدفا وصنع هدفين في 25 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي علما أنه يغيب عن الفريق للإصابة وقد يمتد غيابه إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2024، علما أنه سجل للسبيرز 181 هدفا وصنع 30 في 278 مباراة.

ويوم الأربعاء ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، أن إنتر ميلان يريد الحصول على خدمات البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة للسماح برحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة الصيف المقبل.

ويبحث برشلونة تعزيز خط هجومه في ظل إصابات الفرنسي عثمان ديمبلي، وتقدم لويس سواريز في العمر، ويتردد أنه وقع الاختيار على لاوتارو مارتينيو.

ولاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عاما انتقل إلى إنتر ميلان صيف 2018، وسجل الموسم الحالي 16 هدفا وصنع 4 في 30 مباراة، علما أن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2023.