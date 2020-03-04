أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: خطة جديدة لعودة نيمار للبارسا.. وهالاند يفجر صراع الملكي والسيدة العجوز

ما زال ملف عودة النجم البرازيلي نيمار إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني حديث الصحافة الإسبانية، كما أن الأحاديث تم تداولها حول صفقة هجومية سوبر لريال مدريد.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة:

خطة نيمار للعودة إلى برشلونة

رسم البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خطة جديدة للعودة إلى فريقه الأسبق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، خاصة أن العلاقة تأزمت بينه وبين مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن وجود خطة لدى نيمار ووكلائه للرحيل عن باريس إلى برشلونة، مستغلاً لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تسمح له بالرحيل بعد مرور 3 مواسم من عقده الأول مع دفع تعويض يتم تحديده بناء على راتبه السنوي ومقابل انتقاله.

وأبدى قطاع كبير من جمهور برشلونة رغبته في عودة نيمار، كما أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البارسا متحمس للغاية لعودة النجم البرازيلي لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.

ونفى مسؤولو نادي برشلونة الأنباء التي ترددت حول إصابة لاعبه جونيور فريبو الظهير الأيسر للفريق الكتالوني في يده نتيجة مشاركته في سباق الكارتنج.

وأكد مسؤولو البارسا عبر صحيفة (ماركا) أنه محظور على لاعبي الفريق المشاركة في أنشطة شديدة الخطورة، وإصابة اللاعب في يده تعرض لها في حصص التدريبات.

في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الأرجنتيني الصاعد سباستيان سفورزا نجم وسط فريق أولد بويز أصبح على رادار فريق برشلونة من أجل ضمه في الموسم الجديد.

ويبلغ سفورزا 18 عاماً ويعد قائد منتخب الشباب الأرجنتيني، ونال إعجاب مسؤولي برشلونة الذين يتابعونه بجدية تمهيداً لضمه في الموسم المقبل.

هالاند يفجر الصراع بين ريال مدريد ويوفنتوس

تفجرت بوادر صراع بين فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي حول التعاقد مع النجم النرويجي المتألق إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي يعيش حالة من التوهج مع أسود الفستفاليا منذ انضمامه للفريق في شهر يناير الماضي.

وأكد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي أن ريال مدريد ويوفنتوس باشرا مفاوضات جادة لضم هالاند في الموسم الجديد، والتعرف على مطالب دورتموند للاستغناء عن اللاعب النرويجي الموهوب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر فتح خزائنه ودفع مبلغ مالي ضخم لضم هالاند لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

وأصبح اللاعب إيسكو مهدداً بالغياب عن لقاء ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني؛ بسبب شعوره بآلام عضلية.

وحصل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور على لقب لاعب الشهر في نادي ريال مدريد متفوقاً على فيدريكو فالفيردي وإيسكو والحارس تيبو كورتوا، بعدما ساهم في فوز فريقه بلقاء الكلاسيكو على حساب برشلونة.

صفقة تبادلية لضم إيكاردي إلى يوفنتوس

تلوح في الأفق أيضاً صفقة تبادلية بالنسبة لنادي يوفنتوس حال الفشل في ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وأكدت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن خدمات لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش نجم الوسط إلى باريس سان جيرمان الفرنسي؛ من أجل التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي وقد يمتد الأمر لضم باولو ديبالا.

في المقابل، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر الإيطالي قد يفاجئ برشلونة بطلب جديد للتخلي عن لاعبه لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو وليس أرتور فيدال.

لايبزيغ ينفي عروض فيرنر

نفى مسؤولو نادي لايبزيغ الألماني ما تردد حول وصول عروض رسمية للمهاجم تيمو فيرنر في الموسم الجديد.

وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي للنادي الألماني إن فيرنر لم يحصل على أي عروض رسمية للرحيل عن الفريق.