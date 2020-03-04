 إيطاليا تقرر إقامة كافة الأحداث الرياضية ومنها الدوري دون جمهور – إرم نيوز‬‎

إيطاليا تقرر إقامة كافة الأحداث الرياضية ومنها الدوري دون جمهور

إيطاليا تقرر إقامة كافة الأحداث الرياضية ومنها الدوري دون جمهور

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قررت الحكومة الإيطالية إقامة كافة الأحداث الرياضية بما في ذلك الدوري المحلي دون جماهير حتى الثالث من أبريل/ نيسان المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتأجلت مباراتا الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة في البلاد مؤخرًا، إذ إن إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المتضررة من فيروس كورونا بعد وفاة 79 شخصًا وإصابة أكثر من 2500 حالة.

وتأجلت أكثر من 10 مباريات في إيطاليا سواء في الدوري أو الكأس منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أواخر الشهر الماضي ما أدى إلى اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار المرض.

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