سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يركز على المستقبل.. وراشفورد يتقمص دور القاضي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد يتقمص دور القاضي

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يراجع بعض الأوراق، وعلق اللاعب قائلا: آخذ دوري كقاضٍ على محمل الجد.

توبي يهنئ زميله بعيد ميلاده

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله إيريك لاميلا بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق توبي قائلا : كل عام وأنت بخير يا كوكو.

ديميرال: شقيقتي كل حياتي

نشر ميريح ديميرال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شقيقته، وعلق اللاعب قائلا: حبيبتي العزيزة، شقيقتي كل شيء في حياتي.

سواريز يركز على المستقبل

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، وعلق اللاعب قائلا: التركيز على المستقبل.

كاسياس يستقبل المدعي العام البرتغالي

بدأ البرتغالي إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي أولى الإجراءات الرسمية للترشح لانتخابات الاتحاد الإسباني حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا : وصل مكتب المدعي العام البرتغالي هذا الصباح إلى منزلي في بورتو ، حيث توجه إلى 76 منزلاً آخر من الجمعيات الرياضية واللاعبين والأندية ، ليسألني عن الوثائق. لقد وضعت نفسي تحت تصرفكم. الشفافية هي واحدة من مبادئي.

Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La TRANSPARENCIA es uno de mis principios. — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 4, 2020

تياغو ألكانتارا يدعو لمشاهدة فيلم فان ديزل

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو ترويجيا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفيلم فان ديزل الجديد، وعلق اللاعب قائلا : فان ديزل في أنقى صوره ، ابتداء من 6 مارس

Vin Diesel en estado puro! A partir del 6 de marzo con mis amigos de @sonypictures_es ???????????????? #BloodshotLaPelícula #Ad pic.twitter.com/RN4A2Me1ln — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 4, 2020

مختاريان يحدد مهنة مولوده الجديد

نشر هينريك مختاريان لاعب نادي روما الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء استقباله مولوده الجديد، وعلق اللاعب قائلا: مولود من بيبي ميكي كل شخص يعمل بشكل جيد للغاية، الآباء سعداء للغاية، هل تعتقد أنه لاعب كرة قدم مستقبلي؟

لوكاس توريرا يطمئن الجمهور على إصابته

نشر لوكاس توريرا لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي لحقت به أمس في مباراة فريقه أمام بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي وصفها البعض بالقوية ، وحرص اللاعب على طمأنة جماهير الجانرز حيث علق قائلا: العمل والتفكير في المستقبل

Trabajando y pensando en el futuro ❤️????????⚽️ #LT11 pic.twitter.com/9Ns0MVvdEJ — Lucas Torreira #LT11 (@LTorreira34) March 4, 2020

غوميز يهنئ أسود السنغال

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للاعبي منتخب السنغال للشباب أثناء الاحتفال بفوز منتخب بلادهم بلقب كأس العرب للشباب اليوم على طريقة غوميز، والذي حرص على رد التهنئة للأسود الصغار

مؤمن زكريا يشكر القوات المسلحة المصرية

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري على توجيه الشكر للقوات المسلحة المصرية ونادي طلائع الجيش على زيارة اللاعب أثناء تلقيه العلاج تمهيداً لعودته للملاعب، حيث علق زكريا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا : أشكر القوات المسلحة ونادي طلائع الجيش والعميد أحمد المهدي وكابتن عبدالحميد بسيوني وجهازه على الزيارة.