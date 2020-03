سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يركز على المستقبل.. وراشفورد يتقمص دور القاضي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد يتقمص دور القاضي

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يراجع بعض الأوراق، وعلق اللاعب قائلا: آخذ دوري كقاضٍ على محمل الجد.

توبي يهنئ زميله بعيد ميلاده

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله إيريك لاميلا بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق توبي قائلا : كل عام وأنت بخير يا كوكو.

ديميرال: شقيقتي كل حياتي

نشر ميريح ديميرال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شقيقته، وعلق اللاعب قائلا: حبيبتي العزيزة، شقيقتي كل شيء في حياتي.

سواريز يركز على المستقبل

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، وعلق اللاعب قائلا: التركيز على المستقبل.

كاسياس يستقبل المدعي العام البرتغالي

بدأ البرتغالي إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي أولى الإجراءات الرسمية للترشح لانتخابات الاتحاد الإسباني حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا : وصل مكتب المدعي العام البرتغالي هذا الصباح إلى منزلي في بورتو ، حيث توجه إلى 76 منزلاً آخر من الجمعيات الرياضية واللاعبين والأندية ، ليسألني عن الوثائق. لقد وضعت نفسي تحت تصرفكم. الشفافية هي واحدة من مبادئي.

Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La TRANSPARENCIA es uno de mis principios.

تياغو ألكانتارا يدعو لمشاهدة فيلم فان ديزل

نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو ترويجيا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفيلم فان ديزل الجديد، وعلق اللاعب قائلا : فان ديزل في أنقى صوره ، ابتداء من 6 مارس

مختاريان يحدد مهنة مولوده الجديد

نشر هينريك مختاريان لاعب نادي روما الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء استقباله مولوده الجديد، وعلق اللاعب قائلا: مولود من بيبي ميكي كل شخص يعمل بشكل جيد للغاية، الآباء سعداء للغاية، هل تعتقد أنه لاعب كرة قدم مستقبلي؟

Baby Micki’s born????????????

Everyone’s doing very well, super happy parents! A future footballer you think?????????⚽️????

[Hamlet Mkhitaryan, 04.03.2020] #babymicki #hamlet #mkhitaryan #micki #henrikhbetty pic.twitter.com/vcvxjHOUfn

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) March 4, 2020