إدارة يوفنتوس تسعى لتنفيذ طلبات كريستيانو رونالدو ”الفنية“ في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية، سعي إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي للوفاء برغبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل؛ كي يستمر اللاعب رفقة البيانكونيري.

ويحتل رونالدو، 35 عاما، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، برصيد 21 هدفا، بفارق 6 أهداف عن نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي، الذي يتربع على صدارة الهدافين.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن إدارة يوفنتوس تريد تلبية مطلب رونالدو بالتعاقد مع مهاجم صريح في مركز 9، حيث يعاني البيانكونيري من تراجع نسبة التهديف في هجوم الفريق، حيث أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا 6 أهداف في الكالتشيو، مقابل 5 أهداف لمواطنه غونزالو هيغواين، وهو ما يضع الضغط كاملا على رونالدو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي يريد تلبية مطالب رونالدو بأي طريقة، وبدأ بالفعل في تحديد المهاجمين المرشحين للانضمام إلى البيانكونيري في الموسم المقبل.

وتابعت بقولها: ”يوجد 3 مهاجمين على قائمة المرشحين للانتقال إلى يوفنتوس، على رأسهم الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، والبرازيلي غابرييل خيسوس، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأخيرا الأرجنتيني ماورو إيكاري، مهاجم إنتر ميلان المعار حاليا لباريس سان جيرمان الفرنسي“.

وأضافت ”سيدخل يوفنتوس في سباق شرس للغاية مع ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين للفوز بخدمات تيمو فيرنر، 23 عاما، والذي يتألق حاليا رفقة لايبزيغ، الذي يقف على أعتاب التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، عقب انتصاره الغالي على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 بلندن“.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن المتصدر لاتسيو، علما بأنه لعب مباراة أقل، كما يواجه البيانكونيري موقفا صعبا في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في لقاء الذهاب لدور الـ16 أمام ليون الفرنسي بهدف نظيف، قبل لقاء العودة في ملعب ”أليانز ستاديوم“ بمدينة تورينو يوم 17 مارس الجاري.