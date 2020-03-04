تقرير: إنتر ميلان مستعد للتفاوض مع برشلونة بشأن لوتارو مارتينيز مقابل ضم 3 لاعبين من ”البلوغرانا“

ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، أن فريق إنتر ميلان لا يمانع في التفاوض مع نادي برشلونة بشأن انتقال مهاجمه الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل، لكنه يرغب في الحصول على لاعبين من الفريق الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة برشلونة في ضم المهاجم الأرجنتيني مقابل مبلغ مالي والتخلي عن الثنائي التشيلي أرتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو لإنتر ميلان.

لكن الصحيفة الإيطالية، أكدت أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 3 لاعبين من برشلونة، وهم البرازيلي أرثر ميلو والإسباني كارليس ألينا والفرنسي جان كلير توديبو.

ويعتبر برشلونة البرازيلي أرثر ميلو، البالغ 23 عاما، لاعبا للمستقبل في وسط الميدان رغم كونه لا يلعب بشكل مستمر، وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فمن الصعب تخلي الفريق الإسباني عن نجم وسطه.

بينما تبقى إمكانية رحيل الثنائي كارليس ألينا وجان كلير توديبو ممكنة لكونهما حاليا معارين لفريقي ريال بيتيس وشالكة الألماني.

ويملك فريق شالكة خيار شراء عقد المدافع الفرنسي الشاب توديبو مقابل 25 مليون يورو و5 ملايين كمتغيرات في الصيف المقبل، كما يملك برشلونة فرصة إعادة شرائه في المستقبل مقابل 50 مليون يورو.

وحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإنتر ميلان يبحث عن بديل للمهاجم لوتارو مارتينيز ويضع عدة لاعبين كهدف له في الصيف المقبل من بينهم الفرنسي أولفييه جيرو، مهاحم تشيلسي الإنجليزي، والكولومبي دوفان زاباتا، مهاجم أتلانتا الإيطالي.