تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميا تأجيل مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي كان من المقرر إقامتها غدا الخميس.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، فإن القرار جاء من قِبل محافظ نابولي، ماركو ڤالينتيني، حيث تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

وكان نابولي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سان سيرو، بنتيجة (1-0).

وتم أمس تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وكان من المفترض إقامتها اليوم الأربعاء.

يذكر أن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، يوم الأحد الماضي، تم تأجيلها إلى شهر مايو المقبل للسبب نفسه.

وتتخذ إيطاليا إجراءات واحتياطات إثر تفشي فيروس كورونا في المناطق الشمالية منها.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت عن إصابة 2263 حالة حتى الآن ووفاة 79 منهم بزيادة قدرها 27 شخصا في يومين تقريبا.