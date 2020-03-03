تقرير: تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا

تأجلت مباراة يوفنتوس وميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا قبل 24 ساعة من إقامتها بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وأدان مسؤولون، اليوم الثلاثاء، قرار سابق بإقامة المباراة بحضور بعض الجماهير من مناطق معينة ليس بينها سكان ميلانو المتضررة من الفيروس.

ولكن بعد ساعات قليلة تم تأجيل المباراة، وفقًا لصحيفة ”لا ستامبا“ الإيطالية، وذلك بعد تأجيل 10 مباريات أخرى في الدوري الإيطالي كانت مقررة، يومي السبت والأحد الماضيين، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وبدلًا من اللعب دون جماهير، سيتم تأجيل المباراة إلى موعد غير معروف بعد.

ويأتي ذلك بعد وصول حافلة فريق ميلان إلى تورينو، وازدحام قائمة المباريات، مع تأجيل العديد من المواجهات في الدوري الإيطالي خلال الجولتين الأخيرتين.

وقال يوفنتوس في بيان، يوم الأحد:“يوم الأربعاء 4 مارس، ستقام مباراة قبل نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان بشكل منتظم في استاد أليانز، وستكون مفتوحة للجماهير باستثناء أولئك الذين يقيمون في مناطق لومباردي، وفينيتو، وإميليا رومانيا، إلى جانب مقاطعتي سافونا، وبيزارو أوربينو“.

وتعادل الفريقان في ميلانو بهدف لكل فريق الشهر الماضي، ويكفي التعادل السلبي يوفنتوس لبلوغ نهائي البطولة.

وطلب يوفنتوس من الجماهير الحضور مبكرًا للتحقق من بطاقات هويتهم قبل الدخول إلى الملعب، لكن التأجيل جاء قبل سفر بعثة ميلان إلى تورينو في وقت لاحق اليوم.

ويأتي ذلك وسط شكوك بشأن إقامة المباراة الثانية في قبل نهائي الكأس، يوم الخميس، بين إنتر ونابولي، لكن لم يصدر قرار رسمي بشأنها بعد.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في إيطاليا، البلد الأكثر تأثرًا بالمرض في أوروبا إلى 52، بينما قفز عدد المصابين إلى 2000 حالة.

وأعلنت رابطة الدوري، يوم الخميس الماضي، تأجيل 5 مباريات كان من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الحالي دون جماهير في مناطق تأثرت بانتشار الفيروس، لكنها تراجعت، يوم السبت الماضي، وأجلتها إلى 13 مايو/آيار المقبل، ومن بينها مباراة إنتر ميلان على ملعب يوفنتوس والتي كانت مقررة، يوم الأحد الماضي.