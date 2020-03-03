أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد: خطة لندن سلاح الملكي لخطف مبابي.. والبارسا يستهدف موهبة فالنسيا

تحرك نادي ريال مدريد الإسباني لحسم صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان في الموسم الجديد لتدعيم الصفوف، كما بدأت محاولات نادي برشلونة لحسم صفقاته الجديدة لترميم الفريق الكتالوني.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد، وبرشلونة، عملاقا الدوري الإسباني:

خطة لندن سلاح ريال مدريد لخطف مبابي

بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني خطة متكاملة لخطف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجديد وهو ما كشفته صحيفة (ليكيب) الفرنسية على لسان أحد المصادر المقربة من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بأن الفريق الملكي يسعى إلى ضم اللاعب الفرنسي.

وتتشابه خطة حسم صفقة مبابي بخطة لندن التي ضم بها ريال مدريد لاعبه البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق والانتظار حتى العام الأخير في عقده من أجل التعاقد معه.

وأكدت صحيفة (ليكيب) في تقرير آخر أن مبابي دخل في علاقة متوترة مع جماهير باريس سان جيرمان بسبب هزائم الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة أمام دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي كشف فيه موقع (LE 10 SPORT) الفرنسي عن رفض اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال سوسييداد الإسباني قطع إعارته والعودة إلى فريق ريال مدريد، أشار أوديجارد إلى أنه يرغب في استكمال عقد إعارته في الموسم الجديد مع ريال سوسييداد من أجل المشاركة باستمرار مع الفريق المدريدي.

برشلونة يستهدف لاعب فالنسيا

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم لاعب فالنسيا الصاعد فران توريس والذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2020 – 2021 من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن وجود مفاوضات لضم فران توريس من جانب نادي برشلونة والذي يجهز لتقديم عرض رسمي قدره 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الصاعد صاحب الـ20 عامًا. في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن هناك توصية من وزارة الصحة في إسبانيا بإقامة لقاء برشلونة أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي المقابل، اتهم تقرير نشرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية إدارة نادي برشلونة بالتسبب في إصابات اللاعب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة رغم أن معدلات إصاباته كانت أقل بكثير مما تعرض له اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع بروسيا دورتموند الألماني أو رين الفرنسي.

مانشستر يونايتد يحدد بديل دي خيا

استقر مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تحديد بديل للحارس دافيد دي خيا الذي تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغبون بضم الحارس دين هندرسون المعار إلى فريق شيفيلد يونايتد.

أوباميانغ يدخل دائرة اهتمامات إنتر

دخل اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم فريق آرسنال الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن وجود مفاوضات من جانب إدارة إنتر لضم أوباميانغ في الموسم الجديد وهو اللاعب الأهم على طاولة إدارة الفريق الإيطالي بناءً على طلب المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر.

ويرغب كونتي أيضًا بضم مدافع توتنهام يان فيرتونخين بجانب لاعب مانشستر يونايتد الصاعد تاهيت شونج الذي لفت أنظار فريق إنتر لضمه في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه.

وطلبت إدارة إنتر تخفيض الراتب الأسبوعي للاعب أليكسيس سانشيز إلى 400 ألف جنيه إسترليني إلى النصف من أجل ضمه نهائيًا من جانب مانشستر يونايتد.