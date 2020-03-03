ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: هل نخجل من نجاحنا؟

دعا ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مسؤولي اللعبة في القارة، اليوم الثلاثاء، إلى الفخر بما تحقق من إنجازات وقيادتهم أشهر وأغنى وأفضل اتحاد في العالم.

وفي رسالة قوية قال المسؤول السلوفيني أمام اجتماع الجمعية العمومية: إن نجاح بطولات مثل دوري الأبطال وبطولة أوروبا والأموال الكبيرة التي تدرها هذه المسابقات أمر يدعو للفخر.

وأضاف مخاطبا وفود 55 دولة أوروبية: ”هل نخجل من نجاحنا؟ هل نخجل من اعتبارنا أنجح اتحاد رياضي في العالم؟“.

وعلى عكس الكلمات الدبلوماسية المتحفظة التي تسود تلك الاجتماعات، قارن تشيفرين، الذي صعد إلى المنصة بعد غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، إيرادات اليويفا مع مثيلاتها في الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.

وقال تشيفرين الذي عقد أيضا مقارنات مع دوري كرة القدم الأمريكية: ”خلال الدورة الحالية لأربع سنوات من 2016 إلى 2020 سيجمع اليويفا إيرادات تبلغ أكثر من 15 مليار يورو وهي نسبة تمثل أكثر من ضعف 6.6 مليار يورو أو نحوها سيجمعها الفيفا خلال الفترة ذاتها، كما أنها تبلغ مثلي ما استطاعت اللجنة الأولمبية الدولية حصده خلال الفترة ذاتها“.

وتابع: ”فاق إجمالي عدد متابعي بطولة أوروبا التي استغرقت شهرا عبر شاشات التلفزيون 30 ضعف مشاهدي مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية“.

وأضاف: ”نهائي دوري أبطال أوروبا هو أكثر نهائي بطولة سنوية للأندية يحظى بمشاهدة في العالم، فهل نخجل من هذا النجاح التجاري؟ هل نخجل من أننا ومن خلال تكاتف الاتحادات الوطنية وروابط الدوري والأندية جعلنا كرة القدم الأوروبية أعظم قصة نجاح في الرياضة في العصر الحديث“؟.