إحالة رئيس نادي إنتر ميلان إلى التحقيق بسبب منشوراته النارية على ”إنستغرام“‎

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيق مع رئيس نادي إنتر ميلان، ستيفين زهانغ، على خلفية الانتقادات التي وجهها رجل الأعمال الصيني إلى الاتحاد.

وكان زهانغ قد فتح النار على رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، بتصريحات مسيئة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مساء أمس الإثنين.

وقال زهانغ إن رئيس رابطة الدوري الإيطالي، باولو دال بينو، ”عار“ على الكرة، و“ربما أسوأ مهرج رآه في حياته“، وذلك خلال الانتقادات التي وجهها له؛ بسبب تأجيل بعض مباريات الدوري على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“ المطور، حيث تم تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد الماضي، قبل 24 ساعة على انطلاقها، رغم وجود قرار سابق بإقامة المباراة دون جمهور في ملعب ”أليانز ستاديوم“ بمدينة تورينو.

وأكدت وكالة ANSA الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تكليف المدعي العام غوسيبي تشيني للتحقيق مع رئيس إنتر ميلان في التصريحات المسيئة التي أهان من خلالها رئيس رابطة الدوري.

وتولى زهانغ، رجل الأعمال البالغ من العمر 29 عاما، رئاسة نادي إنتر ميلان في العام 2018.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 8 نقاط عن المتصدر لاتسيو، و6 نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس، علما بأن النيراتزوري لعب مباراتين أقل، ولا يزال للبيانكونيري مباراة مؤجلة.