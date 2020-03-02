أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. تسريبات عودة كريستيانو رونالدو للملكي.. وعرض البلوغرانا لضم لاوتارو مارتينيز

بدأت تحركات ناديي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الكرة الإسبانية نحو تدعيم الصفوف في المرحلة القادمة خاصة على الصعيد الهجومي في ظل التراجع الواضح في أداء الفريقين.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وغيرها من الفرق الكبرى:

كريستيانو رونالدو يحسم مصيره

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مصيره مع فريقه بحسب أصدقاء مقربين إليه وأبدى رغبته في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وكشف برنامج ”الشرينغيتو“ الشهير في الكرة الإسبانية على لسان الصحفي إيدو أغيري المقرب من رونالدو بأن الأخير يرغب في العودة إلى ريال مدريد مؤكدا أن هذا الكلام لا يعني وجود مفاوضات بين الريال ورونالدو ولكن حال حدوث ذلك سيرحب رونالدو في العودة.

وأكد صديق رونالدو أن الأخير ينصب تركيزه على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس هذا الموسم قبل التفكير في حزم حقائبه والمغادرة إلى فريق آخر وربما العودة إلى مدريد.

في المقابل، كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد يعيش حالة من الغضب بعد التجاهل التام له في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة موضحة أن بيل لم يظهر في احتفالات لاعبي ريال مدريد على الإطلاق.

ورد سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد على تصريحات جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة والتي أكد خلالها أنه لعب ضد أسوأ نسخة لريال مدريد في الكلاسيكو، وقال راموس: ”نحترم آراء الجميع وأفضّل الفوز بالكلاسيكو والشيء المهم كان استعادة الصدارة وتحقيق الفوز وسنقاتل حتى النهاية للتتويج بلقب الليغا“.

صفقة تبادلية تقرب لاوتارو من برشلونة

دخل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي بقوة في دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني من أجل ضمه في الموسم الجديد لتدعيم الهجوم الكتالوني.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن برشلونة تحرك بقوة لحسم صفقة لاوتارو في الموسم الجديد من خلال عرض رسمي يشمل 70 مليون يورو لحسم الصفقة، بجانب صفقة تبادلية تشمل رحيل الثنائي ارتور فيدال ونيلسون سيميدو للفريق الإيطالي.

وعرض برشلونة على لاوتارو راتبا سنويا يبلغ 7 ملايين يورو ما يعادل 3 أضعاف راتبه السنوي في إنتر ميلان خوفا من مزاحمة ريال مدريد الغريم التقليدي على الصفقة.

ورفض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة نغمة اليأس بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد مؤكدا لصحيفة ”ماركا“ أن الموسم مازال مستمرا وطويلا والفريق لم يخسر شيئا بعد فالدوري مازال في الملعب والفريق ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا.

وعاد فريق برشلونة للتدريبات دون راحة عقب خسارته أمام ريال مدريد استعدادا لمواجهة ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، واقترب اللاعب سيرجي روبيرتو من العودة للتدريبات الجماعية.

إنتر يتلقى خبرا سيئا قبل لقاء نابولي

تلقى نادي إنتر ميلان خبرا سيئا قبل لقاء نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد أن تأكد غياب اللاعب النيجيري فيكتور موسيس نجم الفريق الجديد.

وأثبتت الفحوصات إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية ومعاناته من إصابة عضلية وهو الأمر الذي يمثل مشكلة جديدة بسبب كثرة الإصابات في صفوف إنتر ميلان هذا الموسم وحرمته من عدة لاعبين.

بوفون يؤجل قرار رحيله عن يوفنتوس

أرجأ الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون قرار رحيله عن فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال سليفانو مارتيو وكيل اللاعب في تصريحات للصحافة الإيطالية إنه لم يتم حسم الأمر بالنسبة لبوفون سواء بالبقاء أو الرحيل.