يويفا: قرار إقامة أو تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا ليس بيدنا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ إن القرارات بإلغاء أو إقامة المباريات، ومن بينها تصفيات بطولة أوروبا 2020، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا ستكون بيد الحكومات والسلطات الصحية وليس بيده.

واجتمع مسؤولو الإدارة التنفيذية في ”يويفا“، اليوم الإثنين، لكنهم قضوا دقائق قليلة في مناقشة المرض الذي تسبب في إلغاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

وتسبب الفيروس في تأجيل مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان بالإضافة إلى 5 مباريات أخرى في الدوري الإيطالي، وفي الأسبوع الماضي خاض إنتر ميلان مباراته ضد لودوغوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي دون جماهير على ملعب سان سيرو.

وقال متحدث باسم ”يويفا“: ”نحن على اتصال بالمسؤولين والقرار بيد السلطات المحلية، وسنتعامل مع أي شيء سيتم إبلاغنا به“.

وأضاف: ”لم تكن هناك مناقشات كبيرة في الأمر؛ لأنه لا يوجد ما نستطيع فعله… الأمر بيد الخبراء في هذا المجال“.

ويقام ملحق التأهل لبطولة أوروبا، التي تستضيفها 12 مدينة في الصيف المقبل، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب يوم 26 مارس آذار، على أن تقام مباريات العودة بعد ذلك بـ5 أيام.

وخارج أوروبا تقام في الفترة ذاتها مباريات في تصفيات كأس العالم في آسيا وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلى مباريات ودية أخرى.

كما يشهد الشهر الحالي مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأضاف المتحدث: ”نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية والسلطات التي تنظم هذه المباريات ثم سنتعامل مع الوضع الذي يحدث“.

تأجيل مباريات الدوري السويسري

في سياق ذي صلة، قررت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم تأجيل المنافسات حتى 23 مارس آذار على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن رفضت الأندية مقترح إقامة المباريات دون جماهير.

ومنعت سويسرا، التي ظهرت فيها 20 حالة مؤكدة على الأقل، إقامة أي أحداث كبيرة يتواجد فيها أكثر من ألف شخص حتى 15 مارس آذار خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وبعدها ألغت رابطة الدوري جميع المباريات في أول درجتين يومي السبت والأحد، ومددت الآن الحظر حتى فترة المباريات الدولية في نهاية مارس آذار.

وقالت الرابطة في بيان: ”تمت مناقشة إقامة المباريات دون جماهير، لكن الأندية رفضت ذلك لأسباب مالية، وأيضا لوجود مواعيد بديلة يمكن إقامة المباريات خلالها“.

ويتألف الدوري السويسري من درجتين تضم الواحدة 10 فرق، وبلغ متوسط الحضور الجماهيري 11.116 مشجعا في المباراة الواحدة في دوري الأضواء.