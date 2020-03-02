رسميا.. ”فيفا“ يوافق على التبديل الرابع حال إصابة لاعب بارتجاج

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قرارات اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”IFAB“. وأوضح ”فيفا“ أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تجربة التبديل الرابع حال تعرض أحد اللاعبين لأي ارتجاج. كما وافق على مراجعة قانون التسلل، بحيث تُمنح الأولوية للمهاجم. وأضاف أنه ستتم مناقشة التدابير اللازمة لمعالجة مهاجمة حكام المباريات،…