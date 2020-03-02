رسميا.. ”فيفا“ يوافق على التبديل الرابع حال إصابة لاعب بارتجاج

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن قرارات اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”IFAB“.
وأوضح ”فيفا“ أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تجربة التبديل الرابع حال تعرض أحد اللاعبين لأي ارتجاج.
كما وافق على مراجعة قانون التسلل، بحيث تُمنح الأولوية للمهاجم.
وأضاف أنه ستتم مناقشة التدابير اللازمة لمعالجة مهاجمة حكام المباريات، واشتباكات اللاعبين.
وفي أبريل الماضي، تعرض المدافع الهولندي يان فيرتونخين لاعب توتنهام الإنجليزي لارتجاج في المخ خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.
وتصادم الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 32 عامًا، مع زميله توبي ألدرفيرلد أثناء محاولته الوصول للكرة قبل آندريه أونانا حارس أياكس، وبعد التشاور مع الجهاز الطبي لتوتنهام سمح الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لفيرتونخين بالعودة إلى الملعب، قبل أن يخرج اللاعب مجددًا ويضطر الفريق إلى استبداله.