رسميًا.. قمة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بحضور جماهيري لكن بشروط

أعلن يوفنتوس متصدر الدوري أن مباراته أمام ميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا ستقام على ملعبه، يوم الأربعاء المقبل، بحضور جماهير باستثناء المشجعين الذين يقيمون في مناطق لومباردي، وفينيتو، وإميليا رومانيا، ومقاطعتي سافونا، وبيزارو أوربينو.

وقال يوفنتوس في بيان، اليوم الأحد:“يوم الأربعاء 4 مارس، ستقام مباراة قبل نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان بشكل منتظم في استاد أليانز، وستكون مفتوحة للجماهير باستثناء أولئك الذين يقيمون في مناطق لومباردي، وفينيتو، وإميليا رومانيا، إلى جانب مقاطعتي: سافونا، وبيزارو أوربينو، وذلك بناءً على رئيس الوزراء الصادر في الأول من مارس والذي جاء فيه ما يلي:

وأضاف اليوفي في بيانه:“تعليق الفعاليات الرياضية والمسابقات من جميع الأنواع حتى 8 مارس 2020، في الأماكن العامة أو الخاصة، ويُسمح بإجراء الأحداث والمسابقات المذكورة سابقًا، وكذلك الدورات التدريبية، داخل المنشآت الرياضية المستخدمة خلف الأبواب المغلقة، في البلديات غير تلك المدرجة في الملحق 1 من هذا المرسوم.

”يحظر سفر المشجعين المقيمين في المناطق والمقاطعات المشار إليها في الملحق 2 للمشاركة في الأحداث والمسابقات الرياضية التي تُجرى في المناطق والمحافظات المتبقية“.

وقال يوفنتوس إن تورينو، معقل النادي، ليست جزءًا من البلديات المذكورة في الملحق 1 التي تعاني من انتشار فيروس كورونا، في حين أن المناطق الثلاث (الملحق 2) التي لا يستطيع المشجعون السفر منها هي، في الواقع، المناطق الثلاث المذكورة أعلاه: لومباردي، وفينيتو، وإميليا رومانيا، بالإضافة إلى مقاطعتي سافونا، وبيزارو أوربينو.

وتعادل الفريقان في ميلانو بهدف لكل فريق الشهر الماضي، ويكفي التعادل السلبي يوفنتوس لبلوغ نهائي البطولة.

وكانت مواجهة واحدة من 4 مباريات قد أقيمت في هذه المرحلة من الدوري الإيطالي حتى الآن بالإضافة إلى مباراة كالياري ضد روما بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، بينما تأجلت 5 مباريات في المناطق التي حظرت فيها الحكومة الأنشطة الرياضية.

ويقال إن منطقة لومباردي ككل هي الأكثر تضررًا في البلاد، حيث تضم 600 حالة من إجمالي 1576 حالة في إيطاليا.

وتأكد وجود أكثر من 1100 حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا إلى جانب وفاة 29 شخصًا على الأقل بسبب العدوى أيضًا.