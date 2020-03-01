مباراة أتلانتا وليتشي.. فحص الجماهير ضد فيروس كورونا قبل دخول الاستاد (صور)

أشارت تقارير صحفية إلى أن جماهير أتلانتا تم فحصهم بالكامل للاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بالدخول إلى استاد ليتشي قبل مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء.

وأحرز المهاجم دوفان زاباتا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود أتلانتا لفوز كبير آخر 7-2 على مستضيفه ليتشي وهي ثالث مرة يسجل فيها الفريق سبعة أهداف في مباراة واحدة في المسابقة هذا الموسم.

ويملك أتلانتا أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 70 هدفا وبقي في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 48 نقطة.

وكانت المواجهة واحدة من أربع مباريات أقيمت في هذه المرحلة حتى الآن بالإضافة إلى مباراة كالياري ضد روما بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بينما تأجلت خمس مباريات في المناطق التي حظرت فيها الحكومة الأنشطة الرياضية.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن جماهير أتلانتا خضعت للكشف الطبي بالكامل قبل دخولها الملعب في ظل وفاة خمسة أشخاص بسبب الفيروس في بيرغامو شمال إيطاليا مقر فريق أتلانتا.

ويقال إن منطقة لومباردي ككل هي الأكثر تضررا في البلاد حيث تضم 600 حالة من إجمالي 1576 حالة في إيطاليا.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا التلفزيونية أن نادي أتلانتا باع 201 تذكرة للمباراة التي يخوضها الفريق خارج أرضه لكن حضر بالفعل بين 30 و40 مشجعا.

واستقبل المشجعون موظفين يرتدون كمامات عند البوابات لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا بواسعة معدات طبية للتأكد من درجات الحرارة.

واستخدم المسعفون في استاد ”فيا ديل ماري“ أجهزة تشبه المستخدمة في المطارات لإجراء عملية الفحص وفي حال ظهور الأعراض على أحد المشجعين يتم توجيههم إلى منطقة منفصلة لإجراء مزيد من الاختبارات.

ويواجه يوفنتوس فريق ميلان في إياب قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل وتشير التقارير الأولية إلى أنه سيتم منع المشجعين من لومباردي من السفر.

وتأكد وجود أكثر من 1100 حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا إلى جانب وفاة 29 شخصا على الأقل بسبب العدوى أيضا.

ودعت رابطة الدوري الإيطالي لاجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل لمناقشة عواقب الإجراءات الحكومية وتحديد مواعيد المباريات المؤجلة.