كريستيانو رونالدو ونجوم يوفنتوس ”تحت المجهر“ خوفا من الإصابة بفيروس ”كورونا“

لا يزال فيروس ”كورونا“ يطارد الملاعب الإيطالية بشكل خاص، بعد أن قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل 5 مباريات في الدوري، الكالتشيو، على رأسها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ بمدينة تورينو.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر إلغاء جميع التدريبات الخاصة بفرق كرة القدم، ووضع جميع لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لفريق تحت 23 عاما تحت الرقابة الطبية، العزل الصحي، على خلفية مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار جاء بعد المباراة التي خاضها شباب يوفنتوس أمام نادي بيانيس، وتم اكتشاف إصابة 3 لاعبين من الفريق المنافس، إضافة إلى المدرب بفيروس كورونا المطور.

وأكدت أنه لا توجد إصابات حتى الآن بين لاعبي فريق شباب يوفنتوس، إلا أن إدارة البيانكونيري قررت إلغاء جميع التدريبات، وبقاء اللاعبين في منازلهم حتى يوم 8 مارس الجاري، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن إلغاء التدريبات امتد أيضا إلى لاعبي الفريق الأول الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

وتابعت بقولها: ”تم وضع جميع لاعبي نادي بيانيس تحت العزل الصحي، في حين يراقب الفريق الطبي ليوفنتوس جميع اللاعبين في صفوف النادي، وعلى رأسهم رونالدو؛ خوفا من التقاطهم العدوى“.

ونقلت عن مصدر مطلع في يوفنتوس قوله: ”يتم التعامل مع الأمر بصورة جدية للغاية، وطلب الطاقم الطبي للنادي من اللاعبين ضرورة استخدام الصابون في غسل الأيدي، واستخدام مطهرات اليدين بشكل مستمر“.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي حالات إيجابية في صفوف لاعبي يوفنتوس، إلا أنه يتم التعامل مع الأزمة بأعلى درجات الاحتياط والحذر؛ تحسبا لوقوع أي تطورات جديدة.

وكشف المصدر المطلع أن بعض اللاعبين الذين لعبوا مباراة شباب يوفنتوس أمام بيانيس، شاركوا في مران الفريق الأول رفقة رونالدو، الأسبوع الماضي، وهو ما أجبر إدارة النادي على قرار وقف التدريبات، وعدم إشراك لاعبي فريق الشباب مع الفريق الأول، في الأسابيع المقبلة.