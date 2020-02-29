لاتسيو يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

تصدر لاتسيو دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على بولونيا اليوم السبت، في واحدة من خمس مباريات لم تتأثر بقرار التأجيل خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتقدم لويس ألبرتو بهدف للاتسيو بتسديدة من حافة المنطقة في الدقيقة 18 وصنع الهدف الثاني لزميله خواكين كوريا بعد ثلاث دقائق ليبقى صاحب الأرض دون هزيمة في 21 مباراة متتالية بالمسابقة.

وسجل بولونيا هدفين ألغاهما الحكم في الشوط الثاني بسبب لمسة يد ثم بسبب التسلل عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ولدى لاتسيو 62 نقطة من 26 مباراة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب الذي تأجلت مباراته مع إنتر ميلان ثالث الترتيب التي كانت من المفترض إقامتها يوم الأحد إلى جانب أربع مباريات أخرى بالجولة.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في البداية إقامة خمس مباريات بشكل معتاد، لكن دون حضور مشجعين قبل أن تتراجع اليوم السبت وتقرر التأجيل بسبب عدم وجود رغبة من المحطات التلفزيونية والجماهير والأندية في اللعب خلف الأبواب المغلقة.

وبدأ لاتسيو المباراة بثقة وسدد كوريا خارج المرمى من مدى قريب في الدقيقة الثانية بعدما اخترق دفاع بولونيا، بينما سدد زميله تشيرو إيموبيلي، هداف الدوري برصيد 27 هدفا، الكرة في القائم.

وتقدم لاتسيو عندما اشترك إيموبيلي وكوريا في صناعة الهدف لألبرتو الذي سدد كرة منخفضة قوية من حافة المنطقة، وتحول لويس ألبرتو إلى صانع للهدف حيث اخترق دفاع بولونيا ومرر إلى كوريا الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها.

ورغم ذلك تراجع أداء لاتسيو بشكل مفاجئ في الشوط الثاني ووضع ستيفانو دينسويل لاعب بولونيا الكرة في الشباك في الدقيقة 52، لكنه لمسها بيده قبل التسجيل ليتم إلغاء الهدف.

ووضع تاكيهيرو تومياسو مدافع بولونيا الكرة في شباك لاتسيو، لكن زميله رودريغو بالاسيو كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.