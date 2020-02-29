اكتشاف رابع إصابة بـ“فيروس كورونا“ بين لاعبي بيانيزي الإيطالي

أعلن بيانيزي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، اكتشاف رابع حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وقال النادي في بيان: ”بعد سلسلة من الفحوصات يعلن بيانيزي أن لاعبا رابعا أصيب بفيروس كوفيد-19، إنه تحت الحجر الصحي بمنزله ويخضع لإشراف السلطات المختصة“.

وأصيب أحد أعضاء الفريق أيضا بالفيروس، وقال النادي الذي يتخذ من مدينة بيانكاستانايو في منطقة توسكاني أمس الجمعة إن جميع اللاعبين الآخرين يخضعون للحجر الصحي في منازلهم.

وأشار النادي إلى أن أول لاعب تم اكتشاف مرضه كان يوم الخميس بعد عدة أيام من غيابه عن مباراة بسبب الحمى.

وأصيب نحو 900 شخص بفيروس كورونا في إيطاليا وتم إغلاق المقاهي والمدارس وتأثرت الحياة العامة.

وتأجلت 20 من بين 30 مباراة في الدرجة الثالثة هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا، كما تأجلت خمس مباريات في الدرجة الأولى.