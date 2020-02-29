رسميا.. تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

تأجلت 8 مباريات في الدوري الإيطالي كان مقرر إقامتها بدون جماهير وبينها يوفنتوس وإنتر ميلان إلى 13 مايو/آيار المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل يومين أن 8 مباريات ستقام دون جمهور بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد من بينها المواجهة بين يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان صاحب المركز الثالث يوم الأحد.

وتعرضت إيطاليا لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا بعد وفاة 17 شخصا وإصابة 650. وتركز الانتشار في المدن الصغير في منطقتي لومبارديا وفينيتو.

وحظرت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي جميع الأحداث الرياضية في ست مناطق في البلاد من بينها بيدمونت حيث مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس.